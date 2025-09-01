Всеки пети българин няма възможност да се храни с месо и риба. Tова показват данните в проучване на "Евростат".

Над 18 процента от цялото население у нас не може да си позволи през ден подобна качествена храна. За Европа този дял е 8,5 на сто.

След нас в негативната класация е Словакия. В топ 5 са още Унгария, Гърция и Румъния.

На обратния полюс е Кипър - само около 1 процент от населението там не може да си позволи месо и риба през ден.

Голяма част от хората у нас признават - увеличението на цените ги кара да се ограничават от определени по-качествени продукти.

„Саздърмата е много скъпа. Съкращавам кашкавала, луканка примерно“, казва Емо Василев.



„Даде ми добър повод да спра шоколадите, защото шоколадите станаха май двойни и спрях да ям шоколади“, споделя Неделчо Андреев.



„За храна не трябва да се ограничаваме“, смята Йоан.

Според икономиста Любослав Костов най-уязвими са хората, застрашени от бедност – тези, които живеят с по-малко от 60% от средния доход в страната.



„Има два типа индикатори - икономически, в които горе-долу се справяме добре и другите са социални, по които светим в червено. Защото не е просто достатъчно да ни е висок БВП или да постигаме по-висок икономически растеж. Голяма част от хората не се облагодетелстват от този растеж – говоря за хората със средни доходи и тези с ниски доходи, тъй като в България средната класа изтъня“, посочва експертът.



Експертите в храненето съветват да ядем месо 3 пъти в седмицата.



„Мляко, млечни продукти, месо, риба и яйца са четирите животински белтъчни храни, от които ние имаме много голяма потребност, за да сме здрави“, казва проф. Донка Байкова, специалист по хранене и диетика.

17 години след присъединяването ни в Европейския съюз данните показват подобрение. През 2007 г. близо 60% от българите не са могли да си позволят меню с месо и риба през ден.

Десет години по-късно този дял е паднал почти наполовина. Сега, подобно хранене е лукс за 18,7 на сто у нас.

