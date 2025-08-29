Науката отдавна е категорична, че всъщност начинът, по който се храним и здравината на нашия стомах са ключът към общото ни здраве и дълголетие. Силвена Роу от много време насам се занимава с храненето като ключ към дълголетието, а през последните месеци и няколко години демонстрира, че успява да отслабва и то по здравословен начин. Как се случва всичко това пред bTV Силвена Роу разказва от Дубай.

"Аз се поставих на един много специален протокол за дълголетие. Както повечето хора в България знаят, аз съм преподавател, главен лектор съм в Женевския колеж по науки на дълголетието. И аз съм единственият шеф-готвач в света, който успява да направи връзката между кулинария и наука. Защо? Защото храната, с която се храним, това е информация. Това ни прави или по-силни, или по-болни. Това е чиста работа. И какво се случи при мен е, преди 2 месеца точно, аз направих нормалните изследвания.

Вие знаете, кръвни изследвания. И се оказа, че аз съм на границата на инсулиновата резистентност. Е, викам как Силвена Роу, шеф Силвена Роу, който знае какво да яде, има висока граница на инсулинова резистентност. Обаче Силвена Роу е и много лакома - може да яде неща, които са без захар, но ги яде двойно повече, защото са чисти. Е, няма такова нещо. Повечето си е повече, трябва да си има мярки. И аз ги поставих по един доста интересен режим, който е изцяло базиран на хранене на дълголетието. И какво се оказа? Върнах се, направих си същите тестове сега преди два дни. И се оказа, че килограмите, които съм загубила, аз съм загубила и огромно количество мазнини. А съм увеличила мускула. И това е просто невероятно. И когато загубиш тластините си, с една дума, аз имах 30,2% мазнини в тялото си.

На въпроса как да сваляме мазнините, да оставяме мускулната маса и да отслабяме едновременно тя отговори -

"Увеличаваш мускулната маса и всичко това става и симетрично. Да не сваляш на едно място, а на друго да си оставаш все така пълен"

А как става това да хабиш калорий, докато си в покой? Силвена Роу сподели, че преди е хабила 1676 калории в покой, а сега хаби 1890 калории в покой.

Тя обясни, че това става, когато познаваш тялото си, когато знаеш какво твоето тяло ще толерира.

"Аз, например, не закусвам.Аз започвам с много силна хидратация сутринта. Моята диета е изцяло базирана на протеини и на влакнести фибри. Фибрите са манна небесна за нашия чревен тракт. Моето тяло обича фибри. В моята чиния има 75% фибри, но трябва да са влакнести фибри. Това значи, че не са фибрите, които затлачват тялото, които предизвикват инсулинова резистентност, които предизвикват повишаване на глюкоза и така нататък. Това значи фибри... В България ги има леща, боб. Също така киноа, овесени ядки. Аз правя тази комбинация."

"Също така и добавки. Аз съм на 2-3 специални добавки, които засилват метаболизма. Добавки, да, медикаменти - никакви няма в цялата тази формула. Тези инжекции, които хората си ги слагат, се личат от дупките им под очите. И освен това, в момента, в който спреш инжекцията, теглото се връща. Трябва ли човек да се превърне в тотален роб, да смята непрекъснато калории, да гледа коя храна точно му пасва, или просто да слуша, както ти каза, тялото си. Тялото ти е най-добрият доктор. Ти трябва да слушаш тялото.

"В момента, в който хапнеш една храна, някой път корема те заболява. Запитай се, защо ме боли корема. Запитай се защо имаш газове, аз имам киселини, но никой не се запитва това. Всичко е от храната.

Според Силвена Роуговорейки за хранителните навици, хората лятото инстинктивно започват да се хранят по-близо до това, което всички наричат здравословен начин на живот. Почват да консумират повече салати, сезонни плодове, да ядат риба, което всички лекари казват, че е препоръчително. Само, че идва зимата, и рязко сякаш това спира.

"Във България ние трябва да се върнем back to basics, както се казва, да знаем, да помним, защото ние много до скоро се хранихме правилно." Според нея трябва да се върнем към храната, която прадедите ни са се хранили.

"Чистия, хубав хляб, който да речем няма никакви добавки. Имаме фасула, имаме лещата, имаме чудесното кисело мляко. И протеините.

Аз в момента съм 80 килограма. На 80 килограма аз мога да си позволя 160 грама парче месо на ден, но не повече. Протеинът трябва да ви е висок, защото когато остаряваме, ние трябва да имаме мускули, а протеинът е храната на мускула. Фибрите са храната на лечебният рак. Не забравяйте, инсулиновата резистентност, не забравяйте, това е основа на толкова много лоши болести. И защо почват хората лоши болести? Защото не се проверяват. Проверете си метаболичното здраве", призовава Роу.

