„Евростат“: Приблизително всеки трети българин живее в риск от бедност

Страната ни се нарежда на първо място в ЕС по риск от социално изключване

Снимка: iStock
Публикувано в  16:09 ч. 28.08.2025 г.

Приблизително всеки трети българин живее в риск от бедност. Това показва проучване на „Евростат“ за 2024 г. Статистиката показва още, че почти 40% от тези хора не могат да си позволят да се хранят нормално, като месото рядко присъства в менюто им.

Тези данни нареждат страната ни на първо място в Европейския съюз по риск от социално изключване. 

Снимка: Евростат

На второ място е Румъния, а на трето Гърция. В дъното на класацията по този критерии са Чехия, Словения и Нидерландия.

Работещи пенсионери: Само допълнителният доход ли е причината?

Според данните на „Евростат“ 93,3  млн. европейци живеят в риск от бедност, като жените на възраст между 18 и 24 г., които нямат образование, са най-уязвими.

Данните показват, че 66% от пълнолетните европейци, които не работят, живеят в риск от бедност и социално изключване. При пенсионерите в ЕС този дял е 18%, а при наетите – едва 10%.

Мъж в скафандър изля кофи с фекалии по директорка в общината в Димитровград (ВИДЕО)

Бой в центъра на София заради поставена скоба на автомобил (ВИДЕО)

Почина едно от момичетата, скочили от движещ се влак в Клисура

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Преди 2 г. в инцидент на същото място със същата кола жена губи бебето си

Искат постоянен арест за 19-годишния шофьор, управлявал след наркотици, който блъсна двама мъже с АТВ в София

