„Евростат“: Приблизително всеки трети българин живее в риск от бедност

Приблизително всеки трети българин живее в риск от бедност. Това показва проучване на „Евростат“ за 2024 г. Статистиката показва още, че почти 40% от тези хора не могат да си позволят да се хранят нормално, като месото рядко присъства в менюто им.

Тези данни нареждат страната ни на първо място в Европейския съюз по риск от социално изключване.

Снимка: Евростат

На второ място е Румъния, а на трето Гърция. В дъното на класацията по този критерии са Чехия, Словения и Нидерландия.

Според данните на „Евростат“ 93,3 млн. европейци живеят в риск от бедност, като жените на възраст между 18 и 24 г., които нямат образование, са най-уязвими.

Данните показват, че 66% от пълнолетните европейци, които не работят, живеят в риск от бедност и социално изключване. При пенсионерите в ЕС този дял е 18%, а при наетите – едва 10%.