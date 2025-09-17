Ветровито и с превалявания е времето в празничния 17 септември. В 16 области от страната е обявен Жълт код за силен и бурен вятър! Те са в Северна, Централна и част от Южна България.

В тези области скоростта на вятъра може да достигне и превиши 70 километра в час. В много райони облачността все още е значителна и от Северозапад на Югоизток има превалявания.

Максималните температури ще са по-ниски от вчера - между 21 и 27 градуса. В София - около 21, 27 градуса в Пловдив и 25 във Варна. Следобед изгледите са облачността да намалее, но остава ветровито.

Вечерта предстои повишение на атмосферното налягане. Според прогнозата за космическото време, през следващите 5 дни вероятността за геомагнитни бури е малка. Днес има само смущения в земното магнитно поле.

Сега на места по Северното ни Черноморско крайбрежие превалява дъжд. Вечерта така ще е и по Южното. Там също е ветровито, с максимални температури между 24 и 26 градуса. Морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето - около 2 бала.

Над планините също има валежи от дъжд, а на места в Родопите - и с гръмотевици. Вятърът е умерен и силен. Следобед очакваме валежите да спрат, а облачността да намалее. Максималните температури в планините ще са между 9 и 16 градуса.

Утре - четвъртък, и до понеделник включително ще има предимно слънчево време и постепенно повишение на температурите. Силата на вятъра ще отслабне. Сутрин ще е хладно, с температури от 5-6 градуса в някои котловини, до 16-17 градуса по нашето Черноморие.

В събота, неделя и понеделник краткотрайни сутрешни мъгли над низините и котловините, а после - предимно слънчево и по-топло време.

