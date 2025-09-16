dalivali.bg
София
сега Слънчево 14°
09 Слънчево 16°
10 Слънчево 19°
11 Слънчево 21°
12 Слънчево 24°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
Предавания Тази сутрин

Прогнозата на проф. Георги Рачев: Очаква ни лято в есента, празничните дни са за море

Според климатолога ни очакват леки колебания, но като цяло „по-топло от нормалното за края на месеца“.

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:34 ч. 16.09.2025 г.

„Лято в есента“ – това ни очаква, с изключение на ранните сутрини, когато е осезаемо по-хладно. Това гласи прогнозата на проф. Георги Рачев.

„Ще си имаме пълноправна есен, но по-топла от нормалното – в момента сме 4 градуса над нормата“, каза той.

И определи периода около 22 септември като „хубави празнични дни“, в които България и голяма част от Балканите ще бъдат топли и слънчеви - около 26 и 28 градуса. Можем да се отдадем и на почивка на морето по това време.

По думите му утре ще може да превали основно в североизточна България и „евентуално по нашето Черноморие“.

„Ще се получи един интересен ефект – физика на атмосферата и географията ще се срещнат и може да паднат едни хубави валежи, които са крайно необходими“, обясни той.

Времето на 16 септември: Хладно утро, но до 31° през деня, в сряда - студен фронт

Проф. Рачев уточни, че количествата ще са малки:

„Дори да рукне дъжд, няма как всичкото това да се инфилтрира в почвата. Нужно е да вали няколко дни, почивка, и пак, и пак, за да се запълни дефицитът на влага.“

Според климатолога ни очакват леки колебания, но като цяло „по-топло от нормалното за края на месеца“.

„Ще видим едни, може би, последни 30 градуса на много места. След това тези 21–22 градуса не трябва да ни плашат, защото това е не само нормалното, но и по-топло време от нормалното за края на септември“, каза той.

 „Октомври и ноември са валежни месеци, но ни чака по-топъл октомври с по-малко валежи и по-топъл ноември с по-малко валежи“, допълни професорът, цитирайки глобалните модели, които „като на партийно събрание - са единодушни“.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Тежка катастрофа на "Ботевградско шосе" в София: Един е загинал, колата е разполовена на две

Тежка катастрофа на "Ботевградско шосе" в София: Един е загинал, колата е разполовена на две

Външното министерство връчи демарш на руския посланик Елеонора Митрофанова заради дроновете над Полша

Външното министерство връчи демарш на руския посланик Елеонора Митрофанова заради дроновете над Полша
Кремъл: НАТО се бие срещу Русия

Кремъл: НАТО се бие срещу Русия
Медведев: До война на НАТО с Русия води идеята на Киев за зона без полети над Украйна

Медведев: До война на НАТО с Русия води идеята на Киев за зона без полети над Украйна

„Заплаха от Русия“: Великобритания изпраща изтребители в Полша

„Заплаха от Русия“: Великобритания изпраща изтребители в Полша
Тази сутрин
Снимка: „Искат да ни отнемат въздуха“: План за две сгради в междублоково пространство
„Искат да ни отнемат въздуха“: План за две сгради в междублоково пространство
Снимка: Прогнозата на проф. Георги Рачев: Очаква ни лято в есента, празничните дни са за море
Прогнозата на проф. Георги Рачев: Очаква ни лято в есента, празничните дни са за море
Снимка: Две тежки катастрофи с мощни коли разтърсиха Варна и София: Експерти предупреждават за „снаряди“ на пътя
Две тежки катастрофи с мощни коли разтърсиха Варна и София: Експерти предупреждават за „снаряди“ на пътя
Лице в лице
Снимка: МОН поиска по-късен първи учебен час – ще се съобразят ли училищата?
МОН поиска по-късен първи учебен час – ще се съобразят ли училищата?
Снимка: Ваня Григорова: В момента има таван на осигуровките и той е изключително нисък 4130 лв
Ваня Григорова: В момента има таван на осигуровките и той е изключително нисък 4130 лв
Снимка: Веселин Вучков: Близо 2000 полицаи и пожарникари не са си издържали изпитите за физическа подготовка
Веселин Вучков: Близо 2000 полицаи и пожарникари не са си издържали изпитите за физическа подготовка
Тази събота и неделя
Снимка: Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Снимка: Класиката в автомобилите
Класиката в автомобилите
Снимка: "Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
"Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
120 минути
Снимка: Властта, опозицията и въпросителните
Властта, опозицията и въпросителните
Снимка: Роуминг: Ехуд Олмерт
Роуминг: Ехуд Олмерт
Снимка: Време за отговори: Красимир Вълчев
Време за отговори: Красимир Вълчев