Времето на 15 октомври: Облачно и с вятър

Тази сутрин температурите са предимно между 8 и 14 градуса. Днес облачността ще се задържи значителна.

Вятърът е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. В столицата - около 15, 19 градуса в Пловдив и 16 във Варна.

По нашето Черноморие е облачно с превалявания от дъжд. Максимални температури - между 16 и 18 градуса. В планините също е облачно, но и с мъгли. На места има валежи от дъжд, а над 1800 метра - от сняг. Максимални температури в планините - между 2 и 9 градуса.

В четвъртък - малко по-хладно време с превалявания отново над планините и Източна България. Към петък - слабо затопляне и следобедни валежи - първо над Западните области. В събота времето ще е облачно и дъждовно. Постепенно спиране на валежите предстои в неделя.

Следващата седмица ще започне с превалявания над Югозападна България и слабо повишение на температурите.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER