Проф. Рачев: Температурите са под нормата, но „кристалната топка“ показва над 20° на Димитровден

В петък-неделя ще има превалявания над цяла България

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  09:15 ч. 14.10.2025 г.

"От полунощ отново сериозни количества дъжд падат в Царево. Засега вали само там“. Това съобщи в „Тази сутрин“ климатологът проф. Георги Рачев.

По думите му днес ще нахлуе малко по-хладен въздух. В София ще настъпи студен фронт от Северна България. Тази седмица ще бъде малко по-хладна - но по-топла от предишната седмица.

Облачно със слаби превалявания днес, в планините - сняг

"И вече вместо с 2,5 градуда под нормата - сме с 1,5 градуса", отбеляза климатологът.

„Няма да е чак толкова страшно – средата на есента сме, няма да очакваме някакви чудеса. „Кристалната топка“ показва едни хубави температури по Димитровден.

Очаква се затоплянето да започне от 22 октомври. А на Димитровден у нас и на целия Балкански полуостров ще бъдат над 20 градуса.

Какво време ни очаква в седмицата 13-19 октомври?

В петък-неделя ще има превалявания над цяла България. Всичко ще зависи от средиземноморските смущения.

Проф. Рачев обясни, че смущение с името „Алис“ е причинило нови сериозни наводнения в югоизточната част на Испания.

Какво още коментира климатологът - чуйте във видеото.

