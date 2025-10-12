Времето в понеделник ще е предимно облачно над южната половина от страната и източните райони. В Дунавската равнина ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността в следобедните часове, сочи прогнозата на НИМХ.

Ще духа слаб, в Северна България и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°.

Във вторник облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната и планините – предимно значителна, на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър.

В сряда и четвъртък на повече места в Източна България и планините ще има слаби валежи от дъжд. Вятърът ще отслабне и постепенно ще се ориентира от североизток, после от изток.

В петък облачността временно ще се разкъса и ще намалее, сутринта ще е по-хладно. Впоследствие отново ще се заоблачи и след обяд от югозапад ще започнат валежи от дъжд.

Вятърът ще се обърне от юг-югоизток и дневните температури слабо и за кратко ще се повишат.

В събота и неделя ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Минималните температури ще са по-високи, но дневните в събота ще се понижат.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK