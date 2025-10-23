В четвъртък – 23 октомври, ще е облачно, но с високи за сезона температури.

В сутрешните часове на места в низините ще се образува мъгла или ниска облачност.

Ще продължи да се затопля и максималните температури ще бъдат между 18° и 23°

Максимални температури в най-големите градове:

София – 20°

Пловдив – 22°

Варна – 20°

Бургас – 21°

Над планините облачността ще е разкъсана, над масивите от Южна България – предимно значителна и там на отделни места ще има слаби валежи. Ще духа умерен и временно силен юг-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, а на 2000 метра – около 8°.

Над Черноморието ще има разкъсана облачност, над южното крайбрежие – предимно значителна и там на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 17°-19°.

В петък облачността ще е по-често значителна и на места от запад на изток ще превали дъжд. Ще бъде ветровито, вятърът ще е умерен и силен. Минималните температури ще са високи, в повечето места между 9° и 14°, максималните – от 16°-17° в северозападните райони до 24°-25° – в югоизточните.

В събота ще има променлива облачност и след обяд на места в Северозападна България отново ще превали дъжд. Вятърът ще отслабне. Ще остане топло за периода, въпреки че температурите ще се понижат с 4°-5°.

В неделя ще преобладава облачно време. В Западна и Северна България ще вали.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK