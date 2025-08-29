Въпреки водната криза, учебната година в Плевен ще започне присъствено – това обяви Областният кризисен щаб.

На срещата бяха изслушани експерти и граждани.



Родители на учениците се притесняват как ще започне учебната година, заради драстичния режим на водата .

“За миналата година знам как се случваха нещата в училищата. Водата невинаги достигаше. За съжаление, санитарните възли бяха все по-неадекватно почистени заради това”, коментира Даниела Христова, жител на Плевен.

Едно от най- големите училища в града "Иван Вазов", в което учат 1600 деца, започва монтаж на система от хидрофори.

Снимка: bTV

„Вече сме на етап на проектиране на хидрофорна система, която ще бъде поставена до 15 септември , така че за обезпечаване на училището с вода- ще имаме готовност“, обясни Ганка Василева, директор на СУ "Иван Вазов".

Институциите уверяват, че всяко училище ще е обезпечено с вода.

„Няма да има проблеми със старта на учебната година. Предприели сме презапасяване с водни количества, които ще бъдат отпуснати от Държавния резерв. Нормално, с присъствие ще бъде. Ние ще осигурим количествата вода, които трябва да са необходими за детските ястия, детските градини, училищата и социалните услуги, заяви Николай Абрашев - областен управител.



Екипи на ВиК проследяват за кражби от водопреносната мрежа.

„Кражби, такива, както чухте от инженер Лозев има. И ВиК-то обикаля сега с независими екипи, за да няма спекулации, че някой наш човек ще бъде пропуснат, да бъдат отстранени. А за рехабилитацията – тя ще започне, вероятно, още септември месец“, коментира д-р Валентин Михайлов - кмет на община Плевен.



В понеделник се очаква среща между директори на училища и ръководството на общината, и на РУО, на която ще бъде обсъдена организацията за нормалния старт на учебната година.

Държавата с мерки срещу безводието

МРРБ обяви, че реални резултати от мерките за справяне с безводието в Плевен се очакват през септември.



От Българския ВИК холдинг са докладвали пред министъра, че са установили 3 участъка с големи водозагуби, които вече се отстраняват.



Всички съществуващи каптажи и сондажи са почистени. През изминалата седмица са извършени близо 100 проверки на обекти за незаконни присъединявания и са установени 6 такива.



Установен е контакт с военното поделение в Плевен и се обсъждат възможностите за ползване на техни водоизтичници. Идентифицирани са 11 съществуващи потенциални водоизточника, като сондажите по тях ще започнат следващата седмица.



ВиК-Плевен ще достави безвъзмездно хидрофори за училища и болници.

