Областният кризисен щаб в Плевен със заседание за безводието в града. Ще бъдат изслушани длъжностни лица, експерти и граждани.
На заседанието ще бъде докладвано за напредъка по изпълнение на набелязаните мерки в предходното заседание, от отговорните институции.
Ще бъде извършен анализ, като при необходимост ще се обсъдят и/или предприемат коригиращи действия и/или ще се идентифицират нови възможни мерки.
Заради нарушеното водоснабдяване жителите на Плевен и околните населени места вече многократно организираха протести.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK