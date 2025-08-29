Областният кризисен щаб в Плевен със заседание за безводието в града. Ще бъдат изслушани длъжностни лица, експерти и граждани.

На заседанието ще бъде докладвано за напредъка по изпълнение на набелязаните мерки в предходното заседание, от отговорните институции.

Ще бъде извършен анализ, като при необходимост ще се обсъдят и/или предприемат коригиращи действия и/или ще се идентифицират нови възможни мерки.

Заради нарушеното водоснабдяване жителите на Плевен и околните населени места вече многократно организираха протести.

