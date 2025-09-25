Ако искаме да има ред и средства за инвестиции, реформата в паркирането трябва да се случи, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Вчера той заедно с общински съветници внесоха доклад с предложения за промени в паркирането на синя и зелена зона в София.

В доклада се предвижда разширяване на зелената зона в южните квартали и в райони като "Банишора", "Редута", "Гео Милев", "Изгрев" и "Изток", както и преобразуване на част от зелените подзони в сини.

Предлага се работното време на зоните да бъде уеднаквено – от 8:30 ч. до 20:30 часа, включително в неделя за синята зона.

"Нашето предложение е разумно и като цени", коментира столичният кмет.

Според него хората, независимо от техния социален статус, никога няма да са щастливи от това, че им вдигат данъци, такси, цени.

"Защото всички искат възможно най-ниската цена. В случая обаче, ако искаме да има ред и пари за инвестиции, тези реформи трябва да се направят", заяви Терзиев.

Относно предложението за двойното покачване на цената за винетен годишен стикер за синя зона от 150 лв. на 300 лв., кметът каза, че става въпрос за 25 лв. на месец или 3 лв. на ден.

"В някои зони винетните стикери са повече от местата, тоест ние трябва да имаме начин, по който това да се балансира. Какъв е начинът – като повишим цената. Целта ни е в рамките на няколко минути да се намира паркомясто. Очакванията са ни, че с покачването на цената, броят на служебните абонаменти ще намалее, което значи повече места за паркиране за живущите", заяви още Васил Терзиев.

В отговор на въпрос защо не подкрепя предложението на "Спаси София" за въвеждането на червена зона за живущите, той каза, че според данните от проведената анкета на Столичната община, в която досега са участвали 22 230 души, не показват каквото и да било ниво на одобрение за подобна мярка в момента от никого.

"Червената зона винаги може да бъде вкарана в един последващ доклад. Ние сме представили нашето виждане и не смятаме, че това е единственото възможно решение", каза кметът.

През следващия един месец предлаганата реформа в паркирането предстои да бъде подложена на обществено обсъждане.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK