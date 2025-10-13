С идването на есента започва и подготовката със слагане на зимнина.

Данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържища показва, че има минимално поевтиняване спрямо миналата есен на основните продукти.

В сравнение с миналата година плащаме по-скъпо само за червените чушки и то със 1 стотинка.

Очакванията са цената на зелето да се движи още надолу.

Пазарите в столицата са пълни, дори в понеделник на обяд. Тази годината българската реколта е била добра, отчетоха от комисията по стоковите борси и тържища.

Владимир Иванов, комисията по стоковите борси и тържища "От гледна точка на туршиите имаме един добър пазар. Като цяло стабилен и балансиран пазар, с нормални пазарни взаимодействия. Още не сме влезли в есенния период, който е характерен с малко повече напрежение, особено когато намалява стоката.

Потребителската кошница е поевтиняла с два лева спрямо миналата последната и в момента е 95 лв.

Очакванията на комисията са да няма сътресения на пазара в близко бъдеще.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK