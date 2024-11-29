В София отново ще бъде изграден Ледени парк (Ice Park Sofia). Той ще бъде открит във вторник – 3 декември, от 17 ч.

Ледената пързалка пак ще е в Княжеската градина – до Орлов мост.

От няколко години тя се изгражда по подобие на тази във Виена, с ледено поле от близо 4 декара, което е колкото половин футболно игрище.

Трите големи площадки са свързани с широки заледени алеи с дължина 800 метра.

Към Ледения парк ще има и коледен базар с храни, напитки и сувенири.

Ice Park Sofia в София е най-голямата ледена пързалка на Балканския полуостров.

На церемонията по откриването ще има демонстрации от деца и младежи от школи по фигурно пързаляне.

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