В памет на малкия Иван: Призив от родители и близки за контрол на атракционите

8-годишното момче загина при инцидент с парасейлинг парашут

Мариета Димитрова Мариета Димитрова

Публикувано в  19:48 ч. 17.09.2025 г.

Жители на Разлог запалиха свещички в памет на малкия Иван, загинал при инцидента с парасейлинг парашута в Несебър.

Точно в 18:00 часа днес, площадът на града събра стотици хора, дошли да споделят общата болка по загубата на 8-годишното момче. 

Новите правила: Какви мерки предвижда държавата след инцидента с парашут в Несебър?

Родителите на детето организират почетното възпоменание и за да напомнят на институциите,  че от тях зависи също да се гарантира безопасността на туристическите атракциони.

За трагедията на 18 август бяха арестувани трима души – капитанът на моторницата за парасейлинг, моряк и касиер. 

Властта със закон за атракционите: Вижте част от предложенията

Двама остават в ареста, а институциите подготвят спешни нормативни промени за по-строга регулация на туристическите атракциони.

