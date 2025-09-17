В памет на малкия Иван: Призив от родители и близки за контрол на атракционите

Жители на Разлог запалиха свещички в памет на малкия Иван, загинал при инцидента с парасейлинг парашута в Несебър.
Точно в 18:00 часа днес, площадът на града събра стотици хора, дошли да споделят общата болка по загубата на 8-годишното момче.
Родителите на детето организират почетното възпоменание и за да напомнят на институциите, че от тях зависи също да се гарантира безопасността на туристическите атракциони.
За трагедията на 18 август бяха арестувани трима души – капитанът на моторницата за парасейлинг, моряк и касиер.
Двама остават в ареста, а институциите подготвят спешни нормативни промени за по-строга регулация на туристическите атракциони.
