Последни
новини
Източници от "Хамас": Членовете в преговорния екип са оцелели след атаката в Доха

Източници от "Хамас": Членовете в преговорния екип са оцелели след атаката в Доха
Съдът не уважи искането за по-лека мярка на сочения за собственик на нелегалния хоспис в с. Ягода

Съдът не уважи искането за по-лека мярка на сочения за собственик на нелегалния хоспис в с. Ягода

„Преструва се на куче и ходи гол“: Въпреки множеството сигнали, пенсионерка бе убита от наемателя си

Дете загина след падане от АТВ в дряновско село

Денков за случая в Русе: Версиите се сменят и не кореспондират със записите

Каримански: Приходите не отговарят на заявеното в средносрочната бюджетна прогноза на правителството

Франция остана без правителство: Политически сътресения преди мащабна национална стачка

Нетаняху: Атаката срещу лидерите на „Хамас“ е независима израелска операция

Катар осъди „страхливия“ израелски удар в Доха

Лидерът на "Хамас" в Ивицата Газа и други трима ръководители са убити при израелския удар в Доха

Властта със закон за атракционите: Вижте част от предложенията

Това се случва след фаталния инцидент от Несебър, при който загина 8-годишно дете при полет с парашут

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  19:23 ч. 09.09.2025 г.

След фаталния инцидент от Несебър, при който загина 8-годишно дете при полет с парашут, властта  - със закон за атракционите. Той за първи път урежда правилата за дейността и вече е публикуван от Министерството на транспорта и съобщенията за обществено обсъждане.

Ето и част от предложенията:

Забранява се използването на атракциони от деца под 14 г. без придружител.

Високорискови практики, като скокове с „уингсют“, при които се използва специален костюм, направен от плат. Полетът с него имитира полет на прилеп.

Новият закон предвижда и задължителен регистър на всички оператори предлагащи увеселителни, въздушни и водни атракциони, който ще се изготвя от Министерството на туризма.

Проверка на bTV: Атракционите без контрол в очакване на новите правила

Търговците на този тип услуги трябва да имат задължителна застраховка. Въвеждат се и ежедневни проверки.

При констатиран риск от проверяващите законът позволява принудително спиране на дейността, както и глоба.

