Властта със закон за атракционите: Вижте част от предложенията

След фаталния инцидент от Несебър, при който загина 8-годишно дете при полет с парашут, властта - със закон за атракционите. Той за първи път урежда правилата за дейността и вече е публикуван от Министерството на транспорта и съобщенията за обществено обсъждане.

Ето и част от предложенията:

Забранява се използването на атракциони от деца под 14 г. без придружител.

Високорискови практики, като скокове с „уингсют“, при които се използва специален костюм, направен от плат. Полетът с него имитира полет на прилеп.

Новият закон предвижда и задължителен регистър на всички оператори предлагащи увеселителни, въздушни и водни атракциони, който ще се изготвя от Министерството на туризма.

Търговците на този тип услуги трябва да имат задължителна застраховка. Въвеждат се и ежедневни проверки.

При констатиран риск от проверяващите законът позволява принудително спиране на дейността, както и глоба.