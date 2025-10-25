В края на август Министерството на образованието и науката утвърди графика за учебното време и ваканциите на учениците.

Сега предстои и първата ваканция за децата след началото на учебната 2025/2026. Тя ще обхване периода 31 октомври – 3 ноември.

Този път учениците ще почиват реално два учебни дни - петък и понеделник, и два почивни – събота и неделя. Предходни години обикновено те имаха само един допълнителен почивен ден, който често съвпадаше и с Деня на народните будители. Тази година обаче 1 ноември е събота.

След тази почивка следващата за учениците ще бъде за коледните и новогодишните празници - от 24 декември до 4 януари, включително.

