Родителите на деца до 12 години да работят с гъвкаво работно време през ученическите ваканции. Това предлагат управляващите.

Без помощ от роднини отглеждането на децата през ваканциите е невъзможно, особено през лятото, казва Момчил Стоянов, сервитьор и баща на две деца.

„В нашия бранш е може би по-лесно – имаме колеги, можем да се нагласим, но изисква разбирателство и от колегите и от управата и трябва всички да се компенсираме през почивните дни“, казва Стоянов.

С 3-годишно дете на ясла и работа в офис Темида среща трудности също.

„Нашите баби и дядовци работят и ние не можем да разчитаме на тях. Има сборни групи, но не винаги това е опция и се налага да търсим някакви варианти“, споделя майката.

Като работодател, а също и родител Борислав Домусчиев подкрепя идеята за гъвкаво работно време.

„На базата това, което имаме да свършим, ние знаем как да балансираме добре графика и бизнес нуждите с това да имаме живот извън работа – да заведем децата на училище, спорт, лекар. Давам си сметка, че би било голямо предизвикателство за хора с производствен цикъл, хора, които имат нужда от фейс ту фейс работа“, коментира Домусчиев.

И социалният министър признава, че гъвкавото работно време не е приложимо във всички сфери.

„Има процеси, при които не е възможно това да се случи, но мисля, че това е добро разширение и допълнение към законодателството. И би било по-скоро полезно“, уточнява Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика.

В момента родителите на деца до 8-годишна възраст имат право да предложат на работодателя промени в работното си време през ваканцията на учениците.

