Социалните партньори не постигнаха съгласие за гъвкаво работно време на родителите на ученици до 12 години през лятната ваканция. Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъди предложения за промени в Кодекса на труда.

„С нашето предложение хармонизираме текстовете на Кодекса на труда с текстовете в Закона за закрила на детето, в който е записано, че до 12-годишна възраст деца не могат да бъдат оставяни сами“, заяви при представянето на предложението Сачева. По думите ѝ целта е да се даде възможност на родителите и на работодателите да договарят възможности за гъвкаво работно време с оглед на лятната ваканция на учениците.

Сачева подчерта, че все повече и повече се засилва натискът от страна на работници и служители за съчетаване на професионалния и личния живот.

„От една страна говорим, че трябва да има повече деца в България и трябва да решаваме проблемите на демографската криза, от друга страна не предлагаме достатъчно решения, в които наистина работещите родители да могат да съчетават ангажиментите си в работа с тези по отглеждане на деца“, заяви Сачева, цитирана от БТА.

Сачева обясни, че фокусът е върху лятната ваканция, защото тя е с най-дълъг период от време, в който наистина трябва да се търсят алтернативни форми за грижи за децата.

Минималната заплата

Бизнесът и синдикатите не постигнаха съгласие за новия размер на минималната работна заплата (МРЗ) за 2026 г.

„Предложението е за 1213 лева (620,20 евро) от 1 януари 2026 г.“, обяви социалният министър Борислав Гуцанов, който представи проекта на постановление. „Това е ръст от 12,6% спрямо сегашния размер на МРЗ за тази година“, подчерта той. Още в началото на изказването си министърът обясни, че по време на разговорите преди НСТС синдикатите и бизнесът не са се договорили за МРЗ.

„Не знам какво и как стана, че отново не се стигна до споразумение. Министерството на труда и социалната политика е длъжно да предприеме съответните действия за спазване на разпоредбите на закона“, каза министърът относно преговорите между социалните партньори.

Ръстът на МРЗ ще повиши доходите на 600 000 души, ще нараснат заплатите на близо 30 000 работещи в социалните услуги, които се финансират от държавата, ще се увеличат и възнагражденията на всички работещи по програми и мерки за заетост, както и на професионалните приемни семейства. Ще се постигне намаляване на бедността сред работещите и повишаването на покупателната способност.

