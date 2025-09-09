Увеличават се случаите на деца, пострадали след употреба на балони с райски газ. От началото на годината над 10 са преминалите през клиниката по нервни болести в университетската многопрофилна болница „Александровска“.

Повечето от приетите в клиниката са непълнолетни или абитуриенти. Усложненията могат да бъдат различни - остри или хронични. При острите това са замайване, главоболие и загуба с действителността.

По-често до лекарска помощ стигат случаите на хронична злоупотреба, а тогава вече и симптомите са увреждане на периферните нерви, изтръпване на крайниците и затруднения при движение.

В студиото на „Тази сутрин“ неврологът проф. Чамова обясни още, че пикът на употребяването на райски газ е лятото, когато подрастващите излизат по-често и ходят на купони и дискотеки.

Продажбата на райски газ в заведения у нас е забранена, но не и на много клубове в „Студентски град“.

Той е на 16 години. Разказва, че с приятели са пробвали балон с райски газ, като флаконът са си купили от интернет за 40 лева.

„Лично на мен не ми хареса. Дръпнах два пъти от балона и след това веднага ми стана лошо и ме заболя глава. През по-голяма част от времето лежах. много ме болеше главата, даже ми се гадеше“, казва момечето.

И въпреки че той само е пробвал, негови познати употребяват балони от години.

„Супер много вреди. Имам един познат, който много го правеше преди и стигна дотам, че да не може да спи, да му трябват постоянно балони покрай него“, споделя още тийнейджърът.

Клипчета в социалните мрежи показват, че дори и след законодателната забрана, употребата на райски не спира - не само в дискотеките, а и във влаковете.

Лекарите обясняват - въздействието на райският газ е бързо и пиковите му стойности са между третата и десетата секунда, но може да продължи и до пет минути.

„При млади момичета, които са по-често податливи и го комбинират и на някаква рестриктивна диета - съм имала и случаи на пациенти, които ги водят на инвалидна количка“, казва проф. Теодора Чамова, невролог от Александровска болница.

Лечението отнема време.

„Месеци, години зависимост от това, колко е тежка клиничната картина. Има един момент, че злоупотребата с райски газ води до повишаване на една субстанция хомоцистеин и е рисков фактор за тромбози“, заяви проф. Теодора Чамова.

Един на 20 души посетили превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите в София е именно заради злоупотреба с райски газ.

„Обикновено родители на ученици 5.-7. клас се е случвало да разпознаят райският газ като проблем и като форма на рисково поведение и заслужава да се вземат спешни мерки. Другата група, която идва и търсят помощ са при развита зависимост, когато имат физиологични, органични увреждания и тогава се търси помощ. Имали сме случаи на парализа, идват с близките си. Младежи между 20-30 години, които не могат сами да дойдат“, заяви Росица Станулова - психолог в Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София.

И съветът към родителите - да говорят открито с децата си и да потърсят помощ при признаци на дезориентация и еуфоричност.

