Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристига този уикенд в България. Заедно с премиера Росен Желязков тя ще посети един от военните заводи у нас.

Темата коментира в ефира на bTV дипломатът и бивш зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев.

„Визитата се вписва в европейския план за превъоръжаване на страните членки, който предвижда 150 млрд. евро за отбрана. До момента 19 държави, сред които и България, вече са подали проекти. Страната ни кандидатства за 3 млрд. евро“, обяви Керемедчиев.

Той припомни, че целта е Европа да произвежда сама въоръжение и боеприпаси, за да бъде по-независима от американската военна индустрия.

По думите му именно боеприпасите и снарядите са в основата на бъдещата европейска военна самостоятелност.

Според Керемедчиев посещението на фон дер Лайен у нас е знак, че България отново влиза във фокуса на големи европейски компании и може да се превърне в център за мащабни инвестиции.

„Говорим за работни места и за шанс България да стане сред най-големите производители на барут и боеприпаси в Европа“, подчерта той.

Относно наличието на кадри за бъдещи заводи дипломатът, че възможностите у нас са достатъчни.

„Винаги можем да намерим или да квалифицираме работна ръка. Това е много добра идея за България“, допълни той.

