Реформата в българската образователна система е много закъсняла. Този извод направиха в предаването „Важното, казано на глас“ по bTV Радио председателя на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа” Юлиян Петров и директора на столичното 51-во училище „Елисавета Багряна“ Асен Александров.

Вчера бяха публикувани резултатите от международното изследване PISA 2018, проведено в 79 държави сред ученици от 9 клас. Според него българските ученици са на последно място по функционална грамотност сред страните членки на ЕС.

„Ние трябва да се фокусираме към практиката и пазара на труда.“, посочи Петров.

Според Асен Александров промяната ще дойде с формата на изпитите: „Само че промяна в изпитите би бил един доста болезнен процес, на който ще реагират веднага родителите и обществото. Но ако направим това, самите учители ще трябва да се преориентират към този формат.“

Според експертите трябва да се въведе изпит по природните науки. „За нашите родители най-важното е в седми клас детето да си изкара успешно изпита по математика и български език.“, обясни Александров.

Попитан дали увеличението на учителските заплати е довело до решаване на проблема с недостига на кадри, директорът на столичното 51-во училище даде следния пример: „Преди 2 месеца една колежка по математика се пенсионира. Всичките социални мрежи използвах и само един кандидат се яви. За заплата от 1000 лева не можеш да намериш в София математик, информатик или учител по чужд език. Тъй като с тези професии те могат да си намерят много по-добре платена работа. Докато по български език, история, физическо възпитание има желаещи. Защото те трудно могат да си намерят друга работа.“