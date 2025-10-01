По данни на Националния статистически институт (НСИ) разходите на работодателите се увеличават.

Във всички сектори на икономиката ръстът е двуцифрен.

В индустрията увеличението е 14%, в строителството – над 16%, а при услугите – почти 12%.

В увеличените разходи, които плаща бизнесът влизат освен парите за заплати, още и социалните и здравни осигуровки, също и обезщетенията.

Усещат ли работещите по-високите заплати?

Мария Николаева, която работи в този сладкарски цех, казва, че дори когато получава увеличение на заплатата, не усеща, че става по-богата и може да си позволи повече неща.

„Докато взема бонуса, в магазина се е изпарил, цените на всичко са скочили драстично и заплатите доста често не могат да догонят инфлацията“, твърди жената.

За работодателят ѝ увеличените разходи за възнаграждения са предизвикателство на фона и на растящите цени на суровините за цеха. Старае се при възможност да увеличава доходите на 10-ината служители.

„Гледаме да компенсираме с повече наш труд – тук съм от сутринта, ще седя до вечерта, събота и неделя пак няма да почивам. Реално не увеличаваме щата, за да може хората, които в момента работят, да са доволни и да взимат по-добри пари“, казва Ивайло Бучински, управител на сладкарския цех.

Работодателите предлагат мерки

От Българската стопанска камара (БСК) отчитат, че увеличението на разходите за труд е над три пъти повече от средното за Евросъюза. От една страна нарастването на заплатите в публичния сектор тласка и тези в частния нагоре, от друга – увеличението на минималните и максимални осигурителни прагове всяка година също увеличава разходите за труд.

„За малкото количество активна работна сила, за която се борят всички работодатели, са принудени, без значение на производителността на труда, която расте малко, да увеличават заплатите с над 13% годишно“, коментира Щерьо Ножаров от БСК.

За да оцелее бизнесът на фона на нарастващите разходи, от БСК предлагат държавата да помага повече за модернизирането на малките и средни фирми и да има предвидимост при увеличаването на осигурителната тежест.

