Пациентка с мозъчен кръвоизлив бе транспортирана днес с въздушна линейка от Смолян към болница "Пирогов" в София, каза д-р Красимир Събев, началник на ОАРИЛ при Многопрофилната болница за активно бечение "Братан Шукеров" в Смолян, предаде БТА.

Това е поредният случай от началото на годината на ангажиране на медицински хеликоптер за смолянски пациенти в спешни състояния.

Пациентката е на 50 г., днес внезапно ѝ прилошало, при което е повикан екип на "Спешна помощ".

Диагностика със скенер установила, че става дума за мозъчен кръвоизлив, най-вероятно причинен от аневризма, уточниха медици от смолянската болница.

В "Пирогов" жената ще бъде подложена на специализирано лечение.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK