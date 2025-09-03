14-годишното момче, пострадало при тежката катастрофата до село Констаниново, Хасковско, се транспортира с медицински хеликоптер към болница "Пирогов" в София.

Други двама ранени от челния удар са с политравми и в тежко състояние. Бащата на детето ще бъде трантпортиран за лечение в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив, третият ранен остава на лечение в спешното в Хасково.

В челната катастрофа на пътя Хасково-Симеоновград загинаха четирима- трима мъже и една жена, други трима, сред които и 14- годишно дете са тежко пострадали. От полицията съобщиха, че по образуваното досъдебно производство ще бъдат назначени ДНК експертизи, които да докажат, кои са били зад волана на двата автомобила.

На място продължават огледите. Пътят Хасково- Симеоновоград остава затворен за движение.