Ние получаваме самолет, който притежава всички характеристики на многоцелеви изтребител, може да решава най-разнообразни задачи. Това коментира във “Важното, казано на глас“ по bTV Radio бившият министър на отбраната Тодор Тагарев.

По-рано днес Народното събрание одобри сделката между България и САЩ за купуване на 8 бойни самолета F-16 с цената на милиарден заем от България. Ратификацията беше приета с гласовете на ГЕРБ, ДПС, ВМРО и двама независими депутати.

За да се осигурят парите за купуването на осемте изтребителя F-16 Block 70 по четирите договора със САЩ, трябва да бъде поет нов дълг.

Тагарев отхвърли опасенията на опозицията, че сделката е твърде скъпа и получаваме изтребители с окастрено въоръжение. Той даде за пример Чехия и Унгария, които в началото на века са придобили самолети, а едва на 10-тата година са придобили допълнително оборудване.

Няма никаква логика да даваме пари сега за допълнителни боеприпаси, за чието използване в следващите 7-8 години нашите пилоти няма да имат възможност за използване, посочи бившият министър.

По думите му леко сме преиграли с искането до две години да бъдат доставени самолетите и срок от 4 години е нормален. Дали самите самолети ще дойдат 6 месеца или една година по-рано или по-късно, няма никакво значение, допълни Тагарев.

Надявам се, че през 2024 г. самолетите ще застъпят на бойно дежурство, уточни той.

Тагарев обясни, че няма практика при такива сделки да се върви към разсрочено плащане. Примерът подчерта, че при изцяло заплащане си гарантираме придобиване на всичко, както е договорено сега, коментира още бившият министър.

Заради новите изтребители ще се наложи и модернизация на инфраструктурата на авиобазите.

Цялото интервю може да чуете тук: