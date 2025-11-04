Три години не усвоихме парите по ПВУ, сега са заложени като капиталови разходи, каза министърът на финансите Теменужка Петкова. Проектът на бюджет за 2026 година беше публикуван вчера, 3 ноември.

Петкова е в резиденция „Бояна“, където се провежда конференция на високо равнище „България на прага на еврозоната“. Тя е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 година и се организира от Министерството на финансите и Българската народна банка.

„Утре в рамките на Тристранния съвет ще бъдат обсъдени със социалните партньори всички параметри на бюджета“, обясни тя.

„Както добре ви е известно, бюджетът се изготвя на база действащо законодателство. Всичко е намерило отражение в разпоредбите“, коментира министърът.

„Обръщам внимание, че до август 2026 година приключва Планът за възстановяване и устойчивост. Поради това, че три години не се направи нищо, за да се усвоят в пълен обем средствата по ПВУ, всички капиталови разходи за реализацията на този проект са заложени в бюджета за 2026 година. Те трябва да бъдат изпълнени до август заедно с всички съпътстващи ги реформи“, обясни Теменужка Петкова.

„Ако говорим за разходите в бюджета, може да се направят много коментари, но най-голямото перо е за капиталовите разходи. Те са свързани с изпълнението и амбицията на България за реализиране на инвестициите по ПВУ до август 2026 година“, каза още тя.

Проектът на Бюджет 2026

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма към септември 2025 г. е отрицателно в размер на 6,055 млрд. лв. (2,7 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт), съобщава Министерството на финансите.

Очаква се брутният вътрешен продукт за 2026 година да достигне 120,1 млрд. евро, като се очаква ръстът да възлезе на 2,7 на сто.

Социална и осигурителна политика

От 1 януари 2026 г. се увеличава осигурителната вноска за фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване (ДОО) с 2 процентни пункта, а от 1 януари 2028 г. — с още 1 пункт.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица ще бъде 620,20 евро, а максималният осигурителен доход се увеличава на 2352 евро през 2026 г., 2505 евро през 2027 г. и 2659 евро през 2028 г.

Увеличава се минималната работна заплата (МРЗ) от 1 януари 2026 г. на 620,20 евро.

Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват от 1 юли на съответната година по чл. 100 от КСО или т.нар. "швейцарско правило“.

Ще има увеличение на разходите за персонал в бюджетната сфера за 2026 г. с 5 на сто, а за определени сектори - съгласно действащата нормативна база и политики в секторите.

При прогнозиране на постъпленията от данъци са взети предвид следните предложения за изменения в данъчното законодателство, както и продължаващото действие на някои мерки:

- Увеличение на данъчната ставка на данъка при източника, удържан при доходите от дивиденти и ликвидационни дялове от 5 на сто на 10 на сто в Закона за корпоративното подоходно облагане и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

- Разширяване на обхвата на стоките с висок фискален риск;

- Разширяване на системата за електронно проследяване на движението на транспортните средства, превозващи стоки с висок фискален риск;

- Въвеждане на задължение за електронно отчитане на приходите от продажби чрез използване в търговските обекти на одобрен от НАП софтуер за управление на продажбите;

- Продължаващо действие на мерки в данъчното законодателство като въведения от 01.05.2025 г. нов акцизен календар за акцизните ставки на тютюна и тютюневите изделия (ТТИ) с цел продължение на практиката за балансирано поетапно увеличаване на акцизните ставки върху тютюна и тютюневите изделия;

- Запазване на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания в увеличен размер и през 2026 г.;

- Въвеждане на по-благоприятен режим за амортизация на електрически автомобили.

