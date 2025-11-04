Имаме нова година, но стар бюджет – няма никаква разлика в сравнение с последните 3-4. Това заяви в студиото на „Тази сутрин“ финансистът Никола Филипов и допълни, че „продължаваме да се плъзгаме по оста на популизма“.

Параметрите на финансовата рамка за 2026 г. бяха публикувани вечерта в понеделник, последва светкавична реакция и от работодатели, и от синдикати.

Финансистът Левон Хампарцумян коментира, че Бюджет 2026 прилича на гасена на пожар с бензин, защото заложените увеличения са проинфлационни.

„Когато се прави един бюджет в корпоративния свят, получаваш задачки, какво трябва да постигнеш с бюджета и ги изпълняваш. Министърът на финансите трябва да излезе и да каже какви са целите на този бюджет, ако някакви компромиси са направени – защо са направени и т.н. А тук – крият се някъде по дупките. От време на време някой излиза да покаже 2-3 картинки и ние трябва да разсъждаваме какво е искал да каже авторът, допълни Хампарцумян.

Снимка: bTV

Според Филипов само едно слабо управление няма волята да замрази социалните плащания в името на реформи, които да спрат инфлацията и намалят дефицита.

„Явно ги е страх от реформи. Ние нямаме много време. България е изправена пред много деликатен момент – трябва да извършим всички необходими реформи, за да вкараме в ред публичните ни финанси. Ние сме изпаднали в тотално безвремие. Аз не виждам към момента нещо позитивно“, посочи още той.

Снимка: bTV

По думите му заплатите в държавните предприятия ще растат, защото са обвързани с минималната работна заплата. Филипов обясни, че идеята да се вдигнат пенсионните осигуровки с 2 процентни пункта цели да намали малко дефицита.

„Кърпим нещата. Ако устойчиво това го правим няколко последователни години, ще ударим стената с 200 км/ч. Вижте какво се случи с Кипър, Гърция, Румъния. Правят се планове как да се закрепят. Да си представим един „финансов купон“ – увеличават се заплати, назначават се хора в администрацията. В един момент обаче този „купон“ свършва и идва сметката и тази сметка трябва да се плати, няма как да не се плати“, каза Хампарцумян.

Според него е грешка, че никой не мери ефективността на изхарчените публични финанси.

