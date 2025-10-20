Президентът се срещна с унгарския си колега, който е на официална визита в страната ни по негова покана.

Държавният глава посрещна унгарския президент с личния си автомобил и ескорт от служители на НСО.

Румен Радев не използва служебен автомобил след измененията в закона миналата седмица.

Заради казуса в своя позиция до медиите лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски настоява финансовият министър да отпусне средства за нови коли за президентската администрация.

Междувременно двамата президенти - на България и Унгария, обсъдиха днес напредъка в икономическите отношения и енергетиката.

"България вече се превърна във важен център в енергийната сигурност. Това се отчита с благодарност и от унгарската страна. Споделяме и уважението, че ядрената енергетика, за която и двете страни продължаваме да работим, е надежден и устойчив източник на енергия", коментира Румен Радев.

"България е много важен съюзник за Унгария, а приятелството на г-н президента оценявам както аз, така и цялата унгарска държава. Това приятелство и тази дружба се чувстват не само на най-високо държавно ниво, но и в обществените и политическите връзки във всеки един аспект", заяви президентът на Унгария Тамаш Шуйок.

Министър-председтелят също се е срещнал с унгарския президент, съобщават от правителствената пресслужба.

Премиерът Росен Желязков е благодарил на Будапеща за подкрепата за Шенген.

Обсъдена е и темата за войната в Украйна.

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK