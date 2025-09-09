Тагарев: България няма да изпраща войски да участват в бойни действия, само за миропазваща операция

Една от водещите теми в Европа в момента е разпада на правителството във Франция. На въпросът тази политическа нестабилност как ще се отрази на ключовата роля на Макрон в мира за Украйна, бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев коментира: "Според мен Макрон ще продължи да бъде активен на международната сцена и в частност върху търсенето на мирно решение, стабилно мирно решение в Укракна. Това е неговата роля. От друга страна, тази икономическа ситуация, финансова ситуация затруднява Франция в изпълнението на тези решения за рязко повишане на бюджета за обрана, в даването на по-голям финансов размер помощ за Украина, но Макрон успява да компенсира това именно с готовността си да участва с войски в една миропазваща операция. "

"Проблемът с тези правителства е бюджетният дефицит и бюджета. Да, затруднена ще бъде Франция да повиши рязко бюджета си за отбрана, така както всички страни, членки на НАТО, но от гледна точка на ориентацията на ангажиментите, които имат готовност за участие с войски, това няма да промени нищо", коментира бившият министър.

Според Тагарев далеч не всички 26 страни имат готовност да изпратят войски на територията на Украйна. Една голяма част от тях имат готовност да поддържат някакво присъствие по границите на Украйна и, евентуално, ако се наложи тогава да изпратят сили на място. Но всичко това е само тогава, когато се изпрати споразумение за прекратяне на огъня. Не се дискутира като вариант, при който, без такова споразумение, Европа да вкара войски на територията на Украйна.

"Тази оценка е от 2014-та година, след като Русия нахлува в Украина, окупира Кримския полуостров и осигури окупацията на голяма част от Донбас. И стана особено актуална след 22-ра година, когато вече Путин показва, че въобще няма никво намерение да се съобразява с международни норми, с хартата на ООН, с архитектурата за сигурност. Той е готов да руши в свой собствен интерес тогава, когато счита за нужно. И това, което чуваме, не е ново в рамките на НАТО. Това е едно подтвърждение на позициите, които са изградени от ново години." Така Тагарев коментира думите на генералния секретар на НАТО, Радмила Шекеринска, която беше в България, че Русия остава най-директната и дългосрочна заплаха за нашата сигурност заедно с тероризма.

"Нека да отбележа, че за хората това изглежда като продължение на позицията на кабинета Денков, от който част бях и аз. Но това не е точно така. Може би някой ще си спомнят истерията на прокремълските партии и движения, как сега Тагарев или Денков ще изпратят вашите мъже, вашите деца да загиват в Украйна, в чужда страна. И ние много ясно казвахме и многократно и във вашото студио ми го заявявали, че няма това нещо да се случи. България няма да изпраща войски да участват в бойни действия. Но ние не сме изключвали вариант за участие в миропазваща операция. Народно събрание прие тази декларация, че изобщо няма да участваме и сега ние по-скоро, така да даваме вид на сериозни съюзници, участваме в тези срещи на коалицията на желаещите или коалицията на решителните, но, изключвайки варианта с присъствие на войски на територията на Украйна, ние все пак можем да имаме принос", коментира Тагарев.

"Ние имаме основна роля в Черноморието. Няма кой да ни запълни тази роля. Заедно с нашите съюзници Румъния и Турция, ние трябва да си поемем отговорността, разчитайки на помощта и на други съюзници, но без войноморски сили, без кораби на място, ние да поемем ролята си, да гарантираме сигурността в Черноморие, сигурност на трафика, морския трафик, икономическото използване, ако искате дори и този случай с заглушаването на GPS сигналите. Имаме много такива функции, които може би не са на топ място. Трябва да си търси вариант да се противодейства, разбира се", заяви още бившият военен министър.

По темата със заглушаването на GPS сигналите бившият външен министър коментира, че в същия ден имало доста оплакване от доста екипажи на самолети, че е нарушено използването на GPS навигацията в района на Пловдив. "А през годините това става стандартно. Особено за летищата Варна и Бургас, които са на източния край. Но аз слушах един анализ за Северна Европа и Балтийските страни, че там са 123 хиляди случаи на смущения на GPS сигналите. Така че отново това е не толкова видим елемент на европейската сигурност, но е проблем за действията на Русия и в този случай са проблем за европейската сигурност".

На въпроса дали този прочит на Европейската комисия, която съобщи, че българските власти са информирали, че има руска намеса, а след това българските власти опровергаха това, има ли значение в контекста на общите ни позиции с партньорите ни Тагарев заяви, че самата теза, излизайки от висш представител на държавата и заявявайки, че няма проблем, защото нямало кибератака, за него издиша.

"Определено има проблем. Дали този проблем е възникнал от Русия? Дали е от локален произход имало смущение на GPS? Определен сигнал. Определено има проблем и този проблем трябва да се разследва. А не да излиза министър-председател и да казва и министри да казват няма проблем. Това не решава нищо"

Такъв проблем не е излизал за 10 месеца, в който бях министър, каза още Тагарев.

На въпроса дали България е станала по-сигурна държава, произвеждайки много повече оръжия и боеприпаси, бившият военен министър заяви, че "България определено има икономически изгоди - 10 милиарда лева, което е невиждан до този момент оборот на нашата отбранителна индустрия. По отношение на сигурността ни не мисля, че това дава някаква определена разлика, тъй като в момента абсолютно всички европейски страни увеличават капацитет на отбранителните индустрии, увеличават производството и това производство, огромната част от него отива в Украйна или запълване на складовете с българения, които преди това са заминали за Украина. Цяла Европа действа на много високи обороти, и нашата сигурност се гарантира не чрез производство на едно или друго тук, а чрез членство ни в НАТО и в Европейския съюз, ефективно участие в плановете за отбрана на съюза."

По темата за военния парад на Китай, Тагарев коментира, че Китай е вече ясният и категоричен лидер на анти-западната група от страни и това си приема. Това си приема не само от Северна Корея, това се приема и от Русия, това си приема и от други страни, че Китай вече е лидерът и ние всички сме там заедно с него".

"Тази идея, че Тръмп, бидейки толкова добронамерен към Путин, ще успее някак си да откъсне Русия от китайската орбита, според мен трябва да бъде забравена. Това не се случва. Няма и вариант да се случи. Просто много ясно трябва да разберем всички, включително Американската администрация, че ние сме съюзниците. Европа и Съединените щати и няколко други страни, като Канада, Австралия, Япония, Нова Зеландия, Южна Корея, например, сме тази група страни, която има общи интереси и трябва заедно да ги защитаваме", заяви още Тагарев.

