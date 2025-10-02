Да се организира масова профилактика с бромхексин срещу грип, каза пред журналисти акад. Ваньо Митев, директор на Научно-изследователския институт по иновативна медицинска наука към Медицински университет – София. По време на заседание на Комисията по здравеопазването в Народното събрание той представи резултати от проучване за профилактика и лечение на COVID-19 и грип с бромхексин и колхицин.

Не е наблюдаван ефектът върху деца, отбеляза той.

„Сигурен съм, че ако се направи в необходимия мащаб, може и да няма грипна епидемия“, каза Митев, цитиран от БТА. В рамките на пет години са събрани данни от лекари за 407 пациенти, на които е било препоръчано да приемат бромхексин профилактично срещу грип А и Б. Данните показват, че заболеваемостта спада до 10%.

По думите му бромхексин е ефективен профилактично и срещу COVID-19. „Механизмът на двете заболявания е един и същ – влизат в клетката през една и съща врата, а усложненията стават чрез хиперактивирането на една и съща органела“, обясни той. Според него за установеното от екипа му въздействие на бромхексин има 40 публикации, от които 20 са в списания с импакт фактор. Предложението за такава профилактика е представено и пред министъра на здравеопазването, посочи още той.

Профилактиката с бромхексин може да предотврати грип и COVID-19, а лечението с колхицин може да предотврати най-тежките им усложнения, каза акад. Митев по време на заседанието на комисията. Ефектът на бромхексина е най-добър, когато се взима профилактично, преди вирусът да е навлязъл в клетката, добави той.

„Наблюдавани са 795 хоспитализирани пациенти, които са лекувани с високи дози колхицин, като е отчетено, че смъртността пада с два до седем пъти“, посочи акад. Митев. По думите му почти няма пост-COVID-19 симптоматика сред пациентите, лекувани с колхицин.

„Няма продукт, който да дава 100% защита“, каза още проф. Генка Петрова от Фармацевтичния факултет към Медицинския университет в София. По думите ѝ данни от рандомизирани проучвания показват, че протективната способност на противогрипните ваксини е 30-60%. Според проф. Петрова, ако един милион души приемат бромхексин, ползите ще бъдат близо 2,5 млрд. лв., спестени от хоспитализации.

