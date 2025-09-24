В ход са вече записванията в аптеките в страната за противогрипни ваксини. Те са безплатни само за хората над 65 г. – записват при личните си лекари.

Държавата осигурява и ваксини срещу COVID-19. Част от лекарите обаче все още чакат инструкции за поставянето им.

В здравната инспекция в Ямбол започна ваксинирането срещу COVID-19.

„От вчера до днес 17 човека вече се имунизираха в нашия кабинет, има голям интерес“, казва д-р Радостина Калчева, директор на РЗИ-Ямбол.

COVID ваксини ще имат и личните лекари, но д-р Венелин Стаменов отказва да ги прилага без указания.

„Инструктаж не е необходим. Днес ще изпратим указания за групите, на които се препоръчва“, уточни д-р Калчева от РЗИ-Ямбол.

Расте търсенето и на противогрипни ваксини, но в аптеките няма.

По план тази година се очакват 560 000 противогрипни ваксини. А тези срещу COVID-19 – близо 48 000.

„Мята препоръка е да се направи на тези, които имат наистина остра нужда – със сериозни хронични заболявания, при които едно заболяване може да разклати общото състояние“, каза главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев пред bTV.

По данни на здравното министерство в момента има периодични доставки на противогрипни ваксини. А в края на месеца се очаква да бъде заредено по-голямо количество.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK