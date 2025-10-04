Те влизат там, откъдето мнозина бягат. Минават и през огън, и през вода. Спасяват животи. Понякога носят спасените на ръце.

С предимство - винаги е детския живот. Доказва го и тази снимка, обиколила социалните мрежи. На нея са Стоян Стоянов и Стефан Георгиев. Двама пожарникари, изпратени на спасителна акция в Елените.

Когато стигат на място проверяват всяка къща. В една от първите има семейство с деца.

"Бяха качени цялото семейство на втория етаж. Казахме им, че отиваме за лодка и се връщаме", каза Стоян Стоянов водолаз от РСПБЗН.

"Тръгнаха с вас - да тръгнаха, прегърнаха ни. Изкарахме ги на лодка и после ги изкарахме навън с майка им. Носихме ги на ръце, защото те се притесняваха. Няма как да ги пуснем във водата.

Свидетел на всичко това става Иван Ташков. В този момент той и братовчед му с високопроходим камион също спасяват хора. Именно той запечатва случилото се в снимки.

Срещаме ви и с фотографа - Иван Ташков. Решил да снима спонтанно. "Така ми дойде. Исках да запечатам момента. Тази снимка говори за един път тъга, втори път е някакъв респект към всички тези мъже, които бяха преди нас там", коментира Ташков.

В такъв момент обаче - време за опознаване няма. Спасителите не знаят нито имената, нито възрастта на спасените. А спасените едва ли биха помнили лицата на спасителите си. Не и ако ги нямаше снимките.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK