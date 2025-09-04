Окръжната прокуратура в Бургас ще преквалифицира обвинението срещу 18-годишния Никола Бургазлиев, който на 14 август блъсна с АТВ и рани петима души в курорта „Слънчев бряг“.

Това ще стане, след като делото бъде изпратено от Районната в Окръжната прокуратура, тъй като тежестта на извършеното престъпление е променена.

Причината е смъртта на 35-годишната Христина Здравкова, ударена от АТВ-то. Повече от 2 седмици жената беше в критично състояние, в мозъчна смърт.

От Окръжната прокуратура уточниха, че ще се прецени дали преквалификацията да бъде за престъпление, осъществено в условията на евентуален умисъл, или в неумишлено деяние.

Няма конкретен срок за извършване на промяна в квалификацията на обвинението, казаха още от Окръжната прокуратура в Бургас.

Резултатите от токсико-химичната експертиза на Бургазлиев показаха, че той е карал под въздействието на наркотици.

Междувременно състоянието на 4-годишния син на Христина – Мартин, остава тежко. Христина и съпругът ѝ имат още един син.

