18-годишният Никола Бургазлиев, помел с АТВ петима души в Слънчев бряг, е карал под въздействието на наркотици.

Това показват резултатите от токсико-химичната експертиза.

В пробите му са открити следи от марихуана, което според прокуратурата е предпоставка за повдигане на обвинение за деяние, извършено с евентуален умисъл.

Резултатите от експертизата са станали ясни вчера. От прокуратурата заявиха, че заключенията са категорични.

В момента Бургазлиев е обвинение за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице. То обаче предстои да бъде преквалифицирано.

Инцидентът в Слънчев бряг: Никола Бургазлиев карал АТВ-то под въздействието на марихуана

Интересен факт е, че по официални данни полевият тест направен след инцидента на Бургазлиев е бил отрицателен. Адвокати на пострадалото семейство обаче твърдят, че са имали данни, че резултатът е бил подменен. За това те са сигнализирали и на вътрешния министър, който пък нареди повторна вътрешна проверка.

Следите от марихуана са открити в кръвта и урината на обвиняемия Бургазлиев.

„Експертизата не борави с условности. Тя е категорична относно наличието на въпросното наркотично вещество или неговата активна съставка тетрахидроканабинол“, каза Георги Чинев - административен ръководител на ОП – Бургас.

Адвокатите на семейството на пострадалите, обясниха, че малко след инцидента са получили информация, че първият полеви тест за наркотици, който бил направен на Бургазлиев, е дал положителен резултат.

„Същият тест е бил прикрит от разследването“, каза Николай Димитров – адвокат на пострадалото семейство.

По официални данни полевият тест е отрицателен? Т.е. вие твърдите че е направен втори ли?

Адв. Димитров: Точно така и първият е прикрит… това го знаем от очевидец.

Информацията изпратили до вътрешния министър часове след случилото се.  И поискали да се направи вътрешна проверка. Включително на роднинските връзки на обвиняемия, чиито родители са работили в системата на МВР. Проверката вече е в ход. 

А според прокуратурата – наличието на наркотик, може да промени обвинението.

„Дава предпоставка да премислим преквалификация на деянието като умишлено такова. Това означава, че вече е на лице възможност за доживотна присъда .Той е употребил наркотици. Знаел е, че влиза в насрещното и го е направил. Увеличил е скоростта. Минал е през тълпа. Всичко това е умисъл“, каза Георги Чинев.

Адвокатът на обвиняемия заяви, че пред тях остава законовата възможност за повторна проба в друга лаборатория. И обясни, че веднага след като са излезли резултатите е посетила задържания. Той бил категоричен, че не е използвал марихуана. По делото се чакат и други ключови експертизи.

МВР започва втора проверка за инцидента с АТВ в

„Назначена е видеотехническа експертиза, която ще даде отговор визуално на удара“, каза Мариан Маринов - Национална следствена служба.

Автотехническа експертиза пък трябва да отговори на въпроса - изправно ли е било АТВ-то.

