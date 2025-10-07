Министерството на образованието и науката затяга мерките в детските градини след случая в Каблешково, където родители твърдят, че учителка е проявила агресия над четиригодишното им дете. Това коментира пред журналисти в Пловдив министърът на образованието Красимир Вълчев.

Обсъждано е да се поставят видеокамери в детските заведения, но на този етап това няма как да се случи. Министърът обясни, че дебатът по темата е сложен, тъй като е свързан и с личните данни. Вълчев добави, че дори един родител да не е съгласен няма как да се поставят камери. Имаме много въпроси, които трябва да бъдат решени, за да говорим за камери в детските градини, каза още министърът.

„Ако констатираме, че не са изпълнени служебни задължения, ще бъде потърсена дисциплинарна отговорност - това мога да ви уверя, но към днешна дата това, което можем да кажем е, че много трудно можем да докажем имало ли е насилие“, каза Вълчев, цитиран от БТА.

Министърът допълни, че ще изчакат проверката на прокуратурата, защото по думите му, не бива да се произнасят присъди, преди да има достатъчно доказателства. Той посочи, че сигнал е бил подаден от родителите, включително и в Регионалното управление по образование (РУО), още през март и очаква скоро да му бъде докладвано дали е имало липса на институционална реакция.

„Най-вероятно е имало от страна на РУО, въпреки че когато говорим за детски градини, РУО не са водещи, а Общината е водеща. Доколкото разбирам - Общината е правила проверки неведнъж“ каза още Вълчев.

По разпореждане на и.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов разследването по досъдебното производство за предполагаемото насилие над дете в детска градина в град Каблешково, община Поморие, бе прехвърлено на Районна прокуратура-Варна.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK