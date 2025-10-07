Министерството на образованието и науката затяга мерките в детските градини след случая в Каблешково, където родители твърдят, че учителка е проявила агресия над четиригодишното им дете. Това коментира пред журналисти в Пловдив министърът на образованието Красимир Вълчев.

Обсъждано е да се поставят видеокамери в детските заведения, но на този етап това няма как да се случи. Министърът обясни, че дебатът по темата е сложен, тъй като е свързан и с личните данни. Вълчев добави, че дори един родител да не е съгласен няма как да се поставят камери. Имаме много въпроси, които трябва да бъдат решени, за да говорим за камери в детските градини, каза още министърът.

„Ако констатираме, че не са изпълнени служебни задължения, ще бъде потърсена дисциплинарна отговорност - това мога да ви уверя, но към днешна дата това, което можем да кажем е, че много трудно можем да докажем имало ли е насилие“, каза Вълчев, цитиран от БТА.

Прокуратурата в Бургас: Няма данни за сексуално насилие над дете в градина в Каблешково

Министърът допълни, че ще изчакат проверката на прокуратурата, защото по думите му, не бива да се произнасят присъди, преди да има достатъчно доказателства. Той посочи, че сигнал е бил подаден от родителите, включително и в Регионалното управление по образование (РУО), още през март и очаква скоро да му бъде докладвано дали е имало липса на институционална реакция.

„Най-вероятно е имало от страна на РУО, въпреки че когато говорим за детски градини, РУО не са водещи, а Общината е водеща. Доколкото разбирам - Общината е правила проверки неведнъж“ каза още Вълчев.

Районна прокуратура-Варна ще разследва насилие в детската градина в Каблешково

По разпореждане на и.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов разследването по досъдебното производство за предполагаемото насилие над дете в детска градина в град Каблешково, община Поморие, бе прехвърлено на Районна прокуратура-Варна.

