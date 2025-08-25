След многобройни сигнали на зоозащитници за агресивно поведение на свободно пуснат питбул, отглеждан в бургаския комплекс "Меден Рудник", служители от Четвърто районно управление в града са установили собственика на животното, предаде БНР.

Според общественото радио има сигнали, че питбулът е разкъсвал улични котки.

Собственикът на кучето е 46-годишен мъж от Бургас. На него му е съставен акт по Наредба Номер 1 на Община Бургас.

Той е преценил, че не може да се справя с отглеждането на питбула и е предоставил тази дейност на служителите от Приюта за безстопанствени кучета към Община Бургас, където животното вече е приведено.

