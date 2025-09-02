По разпореждане на главния секретар на МВР гл. комисар Мирослав Рашков и утвърден план от директора на ОДМВР-София ст. комисар Тихомир Ценов се предприемат допълнителни мерки за подобряване средата на сигурност и в частност за противодействие на престъпленията с наркотични вещества на територията на община Ботевград.

Поводът е възникналото през вчерашния ден напрежение сред жители на ромската общност и във връзка със смъртта на наркозависим мъж. Съгласно дадените разпореждания ще бъде извършван още по-активен контрол на сборища и профилактика на лица от криминалния контингент. Засилена ще е дейността по придобиване и обработване на информация за лица, разпространяващи наркотични и упойващи вещества.

Обект на завишен контрол ще бъдат питейните заведения, търговските обекти и районите около учебните заведения. С оглед недопускане извършването на груби нарушения на обществения ред ще бъде осигурено засилено полицейско присъствие в района, включително от екипи на Дирекция „Жандармерия“. Стриктен контрол ще се извършва на моторните превозни средства за установяване на водачи, управляващи след употреба на наркотични вещества и/или алкохол.