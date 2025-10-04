dalivali.bg
София
сега Слънчево
22 Слънчево
23 Слънчево
00 Слънчево
01 Слънчево
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
България

Потопът отнесе сейф с ценности в Царево: Местни търсят пари, изплували от морето (ВИДЕО)

Докато багери чистят деретата, крайбрежието се изпълни с хора, привлечени от слуха за отнесен от потопа сейф с пари и ценности

Лора Стаматис Лора Стаматис

Публикувано в  20:30 ч. 04.10.2025 г.

Като от филм – от морето изплуват пари. Този сюжет се разиграва в Царево след наводнението, което отне четири човешки живота по Черноморието и нанесе щети за милиони.

И докато багери чистят деретата в очакване на нови дъждове, крайбрежието се изпълни с хора, привлечени от слуха за отнесен от потопа сейф с пари и ценности.     

Първоначално слух, по-късно информацията беше потвърдена от полицията.

Снимка: bTV

Става дума за изчезнал сейф, тежащ около 600 кг, от офис на автосервиз в града. Не е бил укрепен обаче и лесно е отнесен от прииждащата вълна.

В Царево почистват прелялата река Черна. 2 г. се чака ремонт на критичното за района дере

В сейфа е имало ценности, пари и документи.

Снимка: bTV

Това поражда и интереса на жителите на Царево днес – от ранните часове на деня досега – в студените води на морето, те светят с фенерчета в търсене на банкноти, вероятно изпаднали от сейфа.

2 г. след смъртоносния потоп: Царево отново е под вода, бедственото положение остава в сила

Пред bTV един от хората, дошли да търсят парите, казва, че до него стигнал слух за намерени 12 хиляди лева.

Снимка: bTV

„Тук някъде са намерени, ние затова дойдохме, какво да правим“, казва той.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
След тежкото наводнение: Описват щетите в „Елените“, започва разчистване

След тежкото наводнение: Описват щетите в „Елените“, започва разчистване
Евакуацията в наводнения комплекс „Елените“ продължава

Евакуацията в наводнения комплекс „Елените“ продължава
Бившият заместник-кмет на Варна Диан Иванов е бил разпитан в четвъртък от СГП

Бившият заместник-кмет на Варна Диан Иванов е бил разпитан в четвъртък от СГП
Проф. Стоянович: България е в много странна ситуация – хем безводие, хем потопена от дъжд

Проф. Стоянович: България е в много странна ситуация – хем безводие, хем потопена от дъжд
Mайка и бебето ѝ с изгаряния заради откъснат маркуч с вряла вода

Mайка и бебето ѝ с изгаряния заради откъснат маркуч с вряла вода

Тази сутрин
Снимка: bTV Радио празнува своя 14-и рожден ден: На гости на рождениците
bTV Радио празнува своя 14-и рожден ден: На гости на рождениците
Снимка: Има ли България главен прокурор?
Има ли България главен прокурор?
Снимка: След решението на ВКС: Какви ще са последствията от това, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор?
След решението на ВКС: Какви ще са последствията от това, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор?
Лице в лице
Снимка: Легитимността на главния прокурор
Легитимността на главния прокурор
Снимка: Цветлин Йовчев за действията на властите и причините за бедствието
Цветлин Йовчев за действията на властите и причините за бедствието
Снимка: Водното бедствие в "Елените"
Водното бедствие в "Елените"
Тази събота и неделя
Снимка: Бедствието по морето
Бедствието по морето
Снимка: Хората от района на Етрополе продължават да са без ток след обилния снеговалеж вчера
Хората от района на Етрополе продължават да са без ток след обилния снеговалеж вчера
Снимка: Пореден протест в Пловдив заради смъртта на 6-годишно дете
Пореден протест в Пловдив заради смъртта на 6-годишно дете
120 минути
Снимка: В главната роля: Ваня Щерева
В главната роля: Ваня Щерева
Снимка: Народното творчество и спортните мечти
Народното творчество и спортните мечти
Снимка: Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол
Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол