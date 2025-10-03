Бедственото положение в община Царево остава в сила, евакуирани са хора от ниските части на града. Няма данни за жертви и пострадали.
Екип на bTV се намира на мястото, където преди 2 г. по време на потопа живота си загубиха четирима души. Мостът е полуразрушен, а тази сутрин, отново на същото място, на косъм от трагедия е спасен човек.
Хората твърдят, че причината за наводненията са непочистените дерета, а местните власти отричат.
Ето и подробностите:
Десетки наводнени къщи и затворени пътища. Две години след смъртоносния потоп в Царево, бедствието се повтаря, казват местните, за щастие обаче без жертви.
„От снощи цяла вечер е валяло и изведнъж е дошло. Но това са пораженията“, казва един от жителите на града.
„Пълен потоп, тотална щета. Къщите ни горе наводнени, няма къща, която да не е наводнена, канализациите не могат да поемат, страшно много вода. Пълно бедствие. Не са се взели мерки от предното наводнение. Реката беше цялата непочистена“, смята друг.
Екип на bTV се намира пред едно от основните дерета в Царево. Според местните то не е почистено от потопа от преди две години и е причина да залее къщите наоколо.
Две семейства са били настанени в сградата на пожарната служба, а хората от село Кости, което традиционно се наводнява заради реката, са били настанени в кметството.
„Много се наводнихме. Целият етаж долу е пълен с вода. Не можем да влезем вътре да видим какво е положението. В два часа се събудихме и излязохме от къщата навън и цялото дере излезе водата навън. Ние излязохме и отидохме горе на пожарната“, казва Тинка Крайчева.
„Наистина огромни количества дъждове. За щастие, нямаме пострадали този път. Още в ранните часове на деня успяхме да евакуираме всички застрашени, бяха прибрани в сградата на пожарната и на други места. Има няколко компрометирани моста, на които най-вероятно ще бъде спрямо движението от съображения за сигурност. А мостът след Изгрев наистина е паднал изцяло, така че връзката Царево-Българи-Кондолово е компрометирана и трябва да се минава по вътрешния път“, заяви гл. инспектор Кирил Киряков - началник на Районна служба - Царево.
Учебният процес днес е преустановен в общините Царево, Приморско и Созопол.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK