Бедственото положение в община Царево остава в сила, евакуирани са хора от ниските части на града. Няма данни за жертви и пострадали.

Екип на bTV се намира на мястото, където преди 2 г. по време на потопа живота си загубиха четирима души. Мостът е полуразрушен, а тази сутрин, отново на същото място, на косъм от трагедия е спасен човек.

Хората твърдят, че причината за наводненията са непочистените дерета, а местните власти отричат.

Снимка: bTV

Ето и подробностите:

Десетки наводнени къщи и затворени пътища. Две години след смъртоносния потоп в Царево, бедствието се повтаря, казват местните, за щастие обаче без жертви.

„От снощи цяла вечер е валяло и изведнъж е дошло. Но това са пораженията“, казва един от жителите на града.

„Пълен потоп, тотална щета. Къщите ни горе наводнени, няма къща, която да не е наводнена, канализациите не могат да поемат, страшно много вода. Пълно бедствие. Не са се взели мерки от предното наводнение. Реката беше цялата непочистена“, смята друг.

Снимка: bTV

Екип на bTV се намира пред едно от основните дерета в Царево. Според местните то не е почистено от потопа от преди две години и е причина да залее къщите наоколо.

Две семейства са били настанени в сградата на пожарната служба, а хората от село Кости, което традиционно се наводнява заради реката, са били настанени в кметството.

Снимка: bTV

„Много се наводнихме. Целият етаж долу е пълен с вода. Не можем да влезем вътре да видим какво е положението. В два часа се събудихме и излязохме от къщата навън и цялото дере излезе водата навън. Ние излязохме и отидохме горе на пожарната“, казва Тинка Крайчева.

„Наистина огромни количества дъждове. За щастие, нямаме пострадали този път. Още в ранните часове на деня успяхме да евакуираме всички застрашени, бяха прибрани в сградата на пожарната и на други места. Има няколко компрометирани моста, на които най-вероятно ще бъде спрямо движението от съображения за сигурност. А мостът след Изгрев наистина е паднал изцяло, така че връзката Царево-Българи-Кондолово е компрометирана и трябва да се минава по вътрешния път“, заяви гл. инспектор Кирил Киряков - началник на Районна служба - Царево.

Снимка: bTV

Учебният процес днес е преустановен в общините Царево, Приморско и Созопол.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK