Дъждът в Царево спря, обстановката започна да се нормализира. Бедственото положение обаче засега остава в сила.

Най-важното решение, което взе днес Кризисният щаб - да не чакат държавата, а спешно, още днес да започне аварийно почистване и оформяне на коритото на река Черна, която този път доведе бедствието в морското градче.

Реката, позната сред местните като Черна вода, минава край село Изгрев и преди да се влее в морето събира целия водосбор на Странджа.

450 литра на квадратен метър отчита измервателната станция в село Изгрев. Семейство Георгиеви не мигват в ужас от стихията.

Снимка: bTV

„Ти не можеш да видиш, това е 2 часа посред нощ, 3 – това е все едно, че кофи вода отгоре“, казва Георги Георгиев.

„Какви кофи? То беше направо водопад, водопад оттук надолу, това, което видяхме. Изключително много вода, изключително, много силен вятър“, прекъсва го съпругата му, Евдокия Георгиева.

При обход, екип на полицията попада във воден капан - мостът край селото рухва минути след като минават по него.

„От другата страна по същия начин, преливаше вода отвсякъде, пътят е под наклон и се оказа, че не можем да минем отникъде… Тук водата минаваше над перилата на самия мост“, заяви Румен Колев - началник на РУ-Царево.

Снимка: bTV

Това е обичайното ниво на река Черна. За да си представите мощта на пороя, огромни дървета са изтръгнати и влачени километър и половина до входа на града.

Снимка: bTV

Най-големи са щетите в Царево. Ден след пороя Тодор минава със страх край дерето, за да стигне до животните си.

„Само моите кокошки останаха, три отнесени. На съседа от около 50, четири само останали, следващия път ще паднат и мостове, защото те вече са подровени“, казва той.

Местната власт е категорична - причината за приливната вълна не е само в количеството дъжд, а в забавена корекция на коритото на реката.

Марин Киров – кмет на община Царево, обяви:

„След бедствието през 2023 година сме подали този обект към Междуведомствената комисия. Докато не се коригира това дере цялото, ще се повтаря същия ужас“

Щетите в Царево са набъбнали на 50 милиона лева. И докато багери чистят деретата в очакване на нови дъждове, крайбрежието се изпълни с хора, привлечени от слуха за отнесен от потопа сейф с пари и ценности.

