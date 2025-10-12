Изборният ден в община Пазарджик приключи в 20 ч. с избирателна активност от 35,09%, съобщи ЦИК.
Жителите на общината гласуваха днес за нов общински съвет, след като Върховният административен съд касира изборите от 2023 г.
До урните са отишли 34 008 избиратели, което е 35,09 процента от имащите право на вот.
Гласоподавателите избираха между рекордния брой от 597 кандидати се състезават за 41 мандата.
Изборният ден не мина без напрежение – имаше сигнали за купуване на гласове и граждански арест.
Малко преди обяд граждани подадоха сигнал, че в ромската махала в село Огняново са забелязани съмнителни луксозни автомобили.
Следва опит за граждански арест на пътуващите в тях от представители на политическа партия. Съмненията са за търговия с вот.
Последва обиск в автомобилите от страна на служители на реда, но те не откриха нищо нередно.
30 са сигналите за нередности подадени към МВР, 12 от които са случая в село Огняново. 16 са сигналите за изборни нарушения, получени в общинската избирателна комисия.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK