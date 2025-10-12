Изборният ден в община Пазарджик приключи в 20 ч. с избирателна активност от 35,09%, съобщи ЦИК.

Жителите на общината гласуваха днес за нов общински съвет, след като Върховният административен съд касира изборите от 2023 г.

До урните са отишли 34 008 избиратели, което е 35,09 процента от имащите право на вот.

Гласоподавателите избираха между рекордния брой от 597 кандидати се състезават за 41 мандата.

Изборният ден не мина без напрежение – имаше сигнали за купуване на гласове и граждански арест.

Малко преди обяд граждани подадоха сигнал, че в ромската махала в село Огняново са забелязани съмнителни луксозни автомобили.

Следва опит за граждански арест на пътуващите в тях от представители на политическа партия. Съмненията са за търговия с вот.

Последва обиск в автомобилите от страна на служители на реда, но те не откриха нищо нередно.

30 са сигналите за нередности подадени към МВР, 12 от които са случая в село Огняново. 16 са сигналите за изборни нарушения, получени в общинската избирателна комисия.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK