Складовете на държавния резерв в момента са пълни с гориво и опасност от криза засега няма. Това увери пред bTV председателят на държавната агенция.

Коментарът му идва, след като парламентът прие забрана за износ на дизел и авиационно гориво. А вчера стана ясно, че страната ни е поискала отлагане на санкциите срещу "Лукойл".

Властта разпореди в петък проверка на складовите наличности в резерва.

От държавната агенция казаха за bTV, че имаме гориво за поне 90 дни, както се изисква по закон. Проверени са по-големите държавни запаси, както и по-големите дружества. Констатирани са количества от близо 98% процента от капацитета. Сред тях и тези на "Лукойл".

На този фон обаче дойдоха притеснения от бившия министър на енергетиката Александър Николов, който алармира за потенциални загуби. Според него със забраната за износ на горива ще се отвори дупка в бюджета от 100 милиона лева на месец.

Причината – рафинерията според него пряко и непряко е най-големият данъкоплатец в държавата, а след забраната няма как да има данъци от износ.

Страната ни е подсигурена за известно време при евентуално нулево производство и нулев внос на горива. И се поддържат 90-дневните запаси, които са близо 1 милион и 200 хиляди тона горива, увери председателят на агенцията.

"Страната трябва да поддържа 90 дни запаси, като можем да кажем, че запасите са около 95-98% от тези количества са налични. Около 13 500 тона гориво на ден е потреблението", коментира Асен Асенов, председател на държавния резерв.

Към момента продължава разпоредената проверка на количествата, която трябва да приключи до сряда.

"Към момента минаха големите дружества. Петролните пази на агенцията, "Лукойл" и дотук, както се очакваше проблеми няма. Не очакваме изненади", коментира Асенов.

Според него място за притеснение - няма, въпреки ограничения износ от парламента.

"Мога да успокоя хората, че да има достатъчно гориво. При необходимост сме готови да се намесим. Повод за притеснение към настоящия момент няма никакъв", коментира той.

"Смятам, че това съвсем спокойно може да бъде обяснено с факта, че в съседните страни също има такава криза с горива. В момента ще повторя, че количества в страната има, но при криза в съседните държави износът логично ще бъде увеличен, което би могло да доведе до някакъв недостиг на страната", обясни още Асен Асенов.

На този фон дойдоха критики от бившия енергиен министър Александър Николов, че след санкциите на парламата за износа на горива, ще бъде "контузен бюджетът".

Николов оцени пазарната дейност на рафинерията у нас на около 9 милиарда лева - 4 милиарда от тях от износ, А данъците само на сделките извън страната са повече от 1 милиард и 200 милиона, твърди Николов.

"Затваряйки пазара, който и да е пазар, за която и да е институция, не говорим дори за най-големия данъкоплатец на стойност 4 милиарда - това, което ще се получи, е, че всеки месец държавният бюджет ще е контузен с допълнително минимум 100 милиона", обясни Александър Николов.

"В момента, в който се създава проблем за 9-милиарден пазар, 11-дневно мълчание... Най-малкото трябваше да излязат и да кажат, че върви вече процедура в Министерството на финансите на САЩ, която или ще одобри, или ще откаже приложената сделка. Второ - ако няма сделка, какъв е планът на държавата", коментира още той.

Потърсихме за комнтар финансовото министерство с въпрос - как загубите от спрения износ ще се отразят на бюджета, но отказаха коментар.

