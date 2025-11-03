Сърбия е на прага на нова криза с горивата. Единствената рафинерия в страната - тази в Панчево, е възможно да спре работа още този месец.

А причината са американските санкции срещу сръбската национална петролна компания НИС, чийто мажоритарен собственик е руският държавен концерн ''Газпром''.

Заради санкциите срещу НИС, Никола вече не използва автомобила си. Вместо това се придвижва пеша или с градски транспорт. Убеден е, че сърбите ще оцелеят и този път.

"Ние, братко, сме свикнали на санкции. Преживяваме като хлебарки. Санкции има, откакто съм бил в пелени — и ето ги пак", казва Никола, работник от Белград.

Но има и хора, за които колата е необходимост. Пенсионерът Антон Папотник всеки ден пътува до болницата за лечение и си спомня нафтената криза от 90-те години.

"Тогава ходех за гориво до Унгария и Румъния, носех го в туби. Не дай Боже никому такова нещо", споделя той.

Въпреки уверенията на властите, че няма причина за паника, част от гражданите зареждат бензин в туби и правят запаси. Енергийният анализатор Йелица Путникович предупреждава, че рафинерията в Панчево може да спре работа още преди края на ноември.

"Рафинерията в Панчево има суров петрол само до 23 ноември. След спирането на доставките по тръбопровода от Хърватия запасите са ограничени", коментира Йелица Путникович, енергиен анализатор.

По думите ѝ опитите на НИС да продаде активите и бензиностанциите си в България също са замразени.

"Продажбата в България бе започната още при първите сигнали за санкции, но процесът е блокиран без одобрението на американската служба за контрол на чуждестранни активи. Така и България е засегната — не само от санкциите срещу "Лукойл", но и от ограничената дейност на НИС, което пренарежда пазара в полза на по-малки дистрибутори", коментира Путникович.

Така Сърбия посреща зимата в напрежение и стари спомени, които отново оживяват.

