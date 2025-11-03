Не би трябвало да има никакъв проблем - "Лукойл" би трябвало да си плаща, доставя, ако разбира се банките не са услужващ персонал. Това каза бившият министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров в предаването "Лице в лице" по повод санкциите на САЩ срещу "Лукойл".

Най-нормалният и безболезнен за България изход е, ако "Лукойл" Интернешънъл се продаде по най-бързия начин, смята Овчаров.

Малко ще трябва да се освободим от илюзията, че всичко в България ни е наред със запазите, резервите. 15-ти ден никой не е колко от тези резерви 90-дневни са налични в страната.

Второто, което досега трябваше да са направили и то три пъти, а не да чакат до последния момент беше да поискат дерогация от САЩ. "Лукойл Нефтохим" не работи с руски петрол и по никакъв начин рафинерията не захранва руската държава", заяви Овчаров. Той отрече твърдението, че "Лукойл" не плащат данъци. "Точно в периода 2012-2017 година "Лукойл" направи най-голямата инвестиция в България. Милиард и 200 милиона долара. И построи вторичната преработка на хидрогодроните. Нещо, което в рафинерите на пръстите на едната ръка са броят, които го имат", заяви още Овчаров.

Русия си събира парите от износа на петрол още от добива на този петрол. Логиката за санкции срещу България е абсолютно никаква и аргументът да имаме дерогация е обоснован на 100%. Длъжни сме да поискаме дерогация и няма начин да не я получим, добави бившият министър.

Идеята за особен управител се подкрепя с изключителен русофобски ентусиазъм от "Продължаваме промяната-Демократична България" – не знам дали осъзнават, че този човек ще изпълнява волята на Делян Пеевски. Ще дойде един особен управител, който няма да има друга задача, освен да дава поръчки на този и онзи, а ние ще плащаме цената, посочи Румен Овчаров.

Вариантите са максимум два – единият е да върви продажбата и да се случи. Ако не стане, рафинериите у нас спират. Ако това стане ще разчитаме на тези резерви за три месеца, а след това не е ясно какво ще правим. Не съм аз този, който се хвали, че е приятел на Тръмп, че се среща с деца на приятелите си. Като му е толкова добър приятел Тръмп на Бойко Борисов, да заминава на прага на Белия дом, както направи Орбан, и да се моли за народа си, каза още Овчаров.

Социалистът определи участието на "БСП-Обединена левица" в правителството с премиер Росен Желязков като "политическа грешка" и "гавра с идеите на БСП".

