2 млн. лева ще отидат при фермерите като компенсация заради шарката по дребните преживни животни, реши Държавен фонд Земеделие. Средствата са по помощта „de minimis“ и са предназначени за животновъдите, чиито ферми попадат в зони с редица ограничения и забрани поради регистрирани в близост огнища на шарка.

От началото на годината на територията на страната са регистрирани 161 огнища в областите Бургас, Хасково, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен и Стара Загора. Най-засегната е област Пловдив със 128 огнища. В област Хасково са констатирани 10. В областите Пазарджик и Стара Загора са установени по 9 огнища, в Сливен - 3, а в Бургас и Кърджали - по 1 огнище.



На този фон, дебатът дали да се ваксинират животните продължава.

С 1600 овце, затворени и при засилен мерки за сигурност – с дезинфекция и забрана за влизане на външни лица, Здравко Узунов, чиято ферма е в първомайското село Езерово, опитва да опази бизнеса си.

„Болестта беше на близо 10 километра от нас. От там насетне вече, само напрежение. Вечер не мога да заспя, само мисля животните“, каза Узунов. Все още решение за ваксиниране няма, но от млекопреработвателния бранш вече се обявиха „против“.

„Ние не сме антиваксъри, знаем, че ваксината действа, но ваксината нека да е последната спасителна мярка, която да се приложи, ако всичко друго е приложено и не подейства“, посочи Владислав Михайлов.

От Българския фермерски кооператив се усъмниха в качеството на месото от ваксинирани животни. „Твоите родители, твоите деца, ще купят ли това месо, защото аз няма да си го купя. Хората не осъзнават, че това ще доведе до абсолютен срив и крах в цялата агрохранителна верига“, коментира Александър Алексиев, управител на Български фермерски кооператив.



В позиция до bTV от Българската агенция по безопасност на храните съобщиха, че продължават обсъжданията с всички заинтересовани страни и научната общност: „При решение за преминаване към ваксинация тя ще се извършва от регистрирани ветеринарни лекари в определените зони, съгласно одобрен официален план и при спазване на утвърдена стандартна оперативна процедура“.

По данни на българските служби, от началото на годината заради шарката са унищожени 1,34% от общия брой дребни преживни животни в страната.

