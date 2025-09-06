Големите температурни амплитуди водят до активиране на огромното разнообразие от вируси, предупреждава специалистът по хранене и диететика проф. Донка Байкова.

Подкрепете имунната си система с витамини, минерали и антиоксиданти, съветва проф. Байкова.

В началото на септември е богато разнообразието на природни продукти – сезонни зеленчуци и плодове, ядки и семена.

Избирайте ги в различни цветове за повече антиоксиданти. Възползвайте се от червените чушки, слънчевите домати, сезонното зеле, моркови, цвекло, грозде, круши, ябълки, смокини, както и от ядковите разновидности: орехи, бадеми и лешници, от слънчогледовите и тиквените семки.

Сред другите препоръки на проф. Байкова е при разходка сред природата дъ събирате билки и шипки за чай, а у дома да инвестирате в направата на лютеница – уникален концентрат на витамин C през студените зимни месеци.

Снимка: iStock

За оптимално съхраняване на биологично-активния им спектър, консервирайте плодовете и зеленчуците чрез изсушаване и замразяване.

След леките храни през лятото – плодове и зеленчуци, кисело мляко, риба и морски деликатеси, от септември вече увеличаваме и по-концентрираните храни като месото без видими мазнини, рибата, яйцата и млечните продукти, пълнозърнестите и бобовите храни, картофите, съветва специалистът по хранене и диететика.

Яйцата са пълноценна, евтина и достъпна белтъчна храна и често присъства на трапезата ни през септември като натурален имуностимулатор.

Консултацията е извършена специално за bTV. Всяка събота в bTV Времето след Новините в 19 ч. ще ви представяме полезна информация, свързана с храненето според времето и сезона, изготвена от най-добрите специалисти в България.

