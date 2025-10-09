За трети път съдът отложи делото за отстраняването на кмета на Минерални бани

Окръжният съд в Хасково отложи и насрочи делото за отстраняването на Мюмюн Искендер като кмет на Минерални бани за 14 октомври от 15:00 часа.

Това е трети опит за глеане на делото - тъй като Искендер влезе в болница.

Обвинителят Ангел Кънев иска отстраняването му заради нови обвинения за деяния отпреди 2 месеца, свързани с разпореждане имоти за почти 1 милион лева.

Кметът е обвинен за участие в организирана престъпна груба с цел усвояване на евросредства. Той бе под домашен арест, от който бе освободен, след като изтекоха 8-те месеца за разследване.

Днес съдът приобщи медицинската документация за здравословното състояние на Искенедер и насрочи делото за 14 октомври.