dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 16°
17 Разкъсана облачност 16°
18 Слънчево 15°
19 Слънчево 13°
20 Слънчево 11°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време

Последни новини

Любовна онлайн измама за 300 000 евро: 68-годишна лекарка стана жертва на престъпна схема (ВИДЕО)

Любовна онлайн измама за 300 000 евро: 68-годишна лекарка стана жертва на престъпна схема (ВИДЕО)
Жена погълна 8 живи жаби, причината - абсурдна

Жена погълна 8 живи жаби, причината - абсурдна

Кирил Трусов: Музиката боли. И така трябва да бъде

МВнР: България приветства споразумението за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“

Вижте как можете да помогнете за извозването на боклука от „Люлин“ и „Красно село“ в София

Общинските съветници в София отхвърлиха създаването на фургонно селище до метростанция „Ломско шосе“

ЕК започва разследване на съобщенията, че Унгария шпионира европейските институции

Северна Корея празнува 80 години на режима си с пищно шоу и подкрепа от Русия, Китай и Виетнам

SoAlive Music Conference & Festival 2025 ще представи номинациите за Music Moves Europe Awards и ще отличи най-добрите видеа и сцени на Балканите

Премиерът Желязков: Предложихме държавата да се намеси с техника - кметът каза, че ще се справи
България

За трети път съдът отложи делото за отстраняването на кмета на Минерални бани

Делото е отложено за 14 октомври от 15:00 часа

Снимка: bTV

Мария Георгиева

Публикувано в  16:14 ч. 09.10.2025 г.

Окръжният съд в Хасково отложи и насрочи делото за отстраняването на Мюмюн Искендер като кмет на Минерални бани за 14 октомври от 15:00 часа.

Това е трети опит за глеане на делото - тъй като Искендер влезе в болница.

Обвинителят Ангел Кънев иска отстраняването му заради нови обвинения за деяния отпреди 2 месеца, свързани с разпореждане имоти за почти 1 милион лева.

Кметът на Минерални бани по спешност в болница, отложиха делото за отстраняването му

Кметът е обвинен за участие в организирана престъпна груба с цел усвояване на евросредства. Той бе под домашен арест, от който бе освободен, след като изтекоха 8-те месеца за разследване.

Днес съдът приобщи медицинската документация за здравословното състояние на Искенедер и насрочи делото за 14 октомври.

Прокуратурата отново иска отстраняването на кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Руски милиардери срещу държавата на Путин: Централната банка обвини властта в нарушение и заграбване на активи

Руски милиардери срещу държавата на Путин: Централната банка обвини властта в нарушение и заграбване на активи
Борисов за "Елените": Застроеното в деретата да се събаря. Мирчев: Той раздаде плажовете на приятелите си от СИК

Борисов за "Елените": Застроеното в деретата да се събаря. Мирчев: Той раздаде плажовете на приятелите си от СИК
От Индия до Перник: Д-р Саид се върна, за да лекува децата в миньорския град

От Индия до Перник: Д-р Саид се върна, за да лекува децата в миньорския град
Брокер: Цените на имотите на "Елените" са с до 400 евро/кв.м по-ниски от тези в съседните курорти

Брокер: Цените на имотите на "Елените" са с до 400 евро/кв.м по-ниски от тези в съседните курорти

През 2015 г. има сигнал за застрояване на реката в "Елените", проверка обаче не открива дейности

През 2015 г. има сигнал за застрояване на реката в "Елените", проверка обаче не открива дейности
Тази сутрин
Снимка: Бъдеще като научна фантастика: Как квантовите компютри ще променят живота ни?
Бъдеще като научна фантастика: Как квантовите компютри ще променят живота ни?
Снимка: Мирослав Севлиевски: Да изберем калпав политик е като да изберем калпав бръснар – може да ни отреже главата
Мирослав Севлиевски: Да изберем калпав политик е като да изберем калпав бръснар – може да ни отреже главата
Снимка: Кантарджиев: След наводнението – има фекални води във водопровода. Има риск от опасни бактерии
Кантарджиев: След наводнението – има фекални води във водопровода. Има риск от опасни бактерии
Лице в лице
Снимка: Пламен Димитров и Тони Николов са гости в "Лице в лице"
Пламен Димитров и Тони Николов са гости в "Лице в лице"
Снимка: Бетон вместо река
Бетон вместо река
Снимка: Цената на здравето
Цената на здравето
Тази събота и неделя
Снимка: Вкусна неделя
Вкусна неделя
Снимка: Рок за три поколения
Рок за три поколения
Снимка: Кристо и Жан-Клод покориха Париж...отново
Кристо и Жан-Клод покориха Париж...отново
120 минути
Снимка: В главната роля: Стефан Командарев
В главната роля: Стефан Командарев
Снимка: След водния ад - кой ще понесе отговорността?
След водния ад - кой ще понесе отговорността?
Снимка: Река няма - върху нея - хотели
Река няма - върху нея - хотели