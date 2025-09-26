Окръжен Хасково не даде ход и отложи за 3 октомври от 10,30 часа делото, по искането на прокуратурата за отстраняване от длъжност на кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер. Причината е, влошеното му здравословно състояние. Искендер е приет снощи по спешност в Първо вътрешно отделение на МБАЛ - Хасково с диагноза диабет с неврологични усложнение.

От прокуратурата казват, че искането за отстраняване на Искендер е по нови доказателства, по които срещу него има повдигнати нови обвинения.

Адвокатът на Мюмюн Искендер Димитър Георгиев представи медицинско за влошеното му здравословно състояние.

Прокурорът от СГП Ангел Кънев се съгласи, че при това положение делото не може да се проведе. Но отправи молба към съда да отложи за няколко часа заседанието, за да получат от болницата документ, отговарящ на стандарта и дали състоянието му е пречка за явяването му в съда.

"В последния момент защитата предостави документ за здравословен статус, който не позволява участие в съдебни заседания". Позицията на прокурор Ангел Кънев е, че представените документи от защитата не отговарят на стандартите на съответната медицинска наредба. Имаше резон и в постановлението на съда, че в крайна сметка ние не сме медицински лица, не знаем дали той е в болница. Съдът е отправил конкретни въпроси към болницата.

Кметът на Минерални бани вече има едно обвинение за участие в организирана престъпна група за получаване на европейски средства и подаване на документи с невярно съдържание пред Държавен фонд "Земеделие".

През май тази година прокуратурата внесе първото искане за отстраняването му от длъжност. Тогава Окръжен съд – Хасково уважи искането, но Апелативният съд в Пловдив го отмени.

Искендер остана на поста, макар и с мярка „домашен арест“ и по-късно под „парична гаранция“ заради обвинение за участие в организирана престъпна група и злоупотреба с европейски средства за семейни хотели в курортното селище.

Такова обвинение беше повдигнато и срещу сина му Али, дъщеря му Назмие и общинския служител Байрям Иляз. По-късно срещу Искендер бяха повдигнати обвинения за търговия с държавни имоти, които Община Минерални бани не е имала право да продава.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK