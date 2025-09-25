Тръгва ново дело срещу Мюмюн Искендер за отстраняването му като кмет на Минерални бани, съобщи кореспондентът на bTV в региона.

В Окръжен съд-Хасково е образувано дело по постъпило искане от прокурор при Софийска градска прокуратура за отстраняването на Искендер от длъжността кмет на Община Минерални бани.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 26.09.2025 г. от 10:30 часа. Официално от държавното обвинение не посочват на този етап защо се иска отстраняването на Искендер.

Кметът на Минерални бани вече има едно обвинение за участие в организирана престъпна група за получаване на европейски средства и подаване на документи с невярно съдържание пред Държавен фонд "Земеделие".

През май тази година прокуратурата внесе първото искане за отстраняването му от длъжност. Тогава Окръжен съд – Хасково уважи искането, но Апелативният съд в Пловдив го отмени.

Искендер остана на поста, макар и с мярка „домашен арест“ и по-късно под „парична гаранция“ заради обвинение за участие в организирана престъпна група и злоупотреба с европейски средства за семейни хотели в курортното селище.

Такова обвинение беше повдигнато и срещу сина му Али, дъщеря му Назмие и общинския служител Байрям Иляз. По-късно срещу Искендер бяха повдигнати обвинения за търговия с държавни имоти, които Община Минерални бани не е имала право да продава.

